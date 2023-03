Rus die strafkamp probeerde te ontvluchten om anti-oorlogstekening van dochtertje, opgepakt in Belarus

In Belarus is donderdag een 54-jarige Rus aangehouden die op de vlucht was voor de autoriteiten in zijn land, omdat zijn dochter op 12-jarige leeftijd een tekening tegen de oorlog had gemaakt.

Alexej Moskaljov stond sinds 1 maart onder huisarrest en werd in zijn thuisland veroordeeld tot twee jaar strafkamp. Zijn dochtertje Maria is in een tehuis geplaatst.

Op de tekening van Maria is een vrouw te zien die de hand van een kindje vasthoudt. Links naast haar een Oekraïense vlag, met daarin geschreven ‘Glorie voor Oekraïne’. Op de rechterkant van de tekening zijn aanstormende raketten te zien en een Russische vlag. ‘Nee tegen oorlog’ staat daarop.

Geen contact meer

Het meisje (nu 13 jaar) maakte de tekening op de middelbare school. Symbolisch voor de strijd van de Russische autoriteiten tegen publieke kritiek op de invasie van Oekraïne, waarschuwde het schoolhoofd onmiddellijk de politie. Alexej, die zijn dochter in Efremov alleen opvoedt, werd per 1 maart onder huisarrest geplaatst. Maria moest naar een tehuis en er was geen contact meer mogelijk tussen de twee.

De tekening was aanleiding voor een nader onderzoek door de autoriteiten naar Moskaljov. Die bleek zich in het verleden op sociale media kritisch te hebben uitgelaten over de militaire activiteiten van Rusland in Oekraïne. Afgelopen dinsdag werd de man in een rechtbank in zijn woonplaats veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf wegens het ‘in diskrediet brengen’ van het leger. Moskaljov had de uitspraak echter niet afgewacht en was er al vandoor gegaan.

Petitie

Een online petitie waarin de terugkeer van het kind bij haar vader wordt geëist, was volgens persbureau AFP ondertussen al meer dan 145.000 keer ondertekend. Ook Wagner-baas Jevgeni Prigozjin sprak zijn steun uit richting Maria en uitte kritiek op de lokale autoriteiten, omdat ze het jonge meisje naar een weeshuis hadden gestuurd. Het Kremlin zei woensdag dat het de zaak op de voet volgt en beschuldigde de alleenstaande vader van ‘het niet nakomen van zijn ouderlijke verplichtingen'.

De advocaat die het gezin bijstaat, publiceerde diezelfde dag een brief van het meisje waarin ze zei haar vader te steunen. ‘Ik hou heel veel van je, je bent nergens schuldig aan, ik zal altijd aan jouw kant staan ... Ik weet zeker dat alles goedkomt en dat we weer samen zullen zijn ... Ik weet dat je niet zult toegeven, je bent sterk, wij zijn sterk ... Ik zal voor jou en voor ons bidden'.

Het droeg allemaal bij aan de emotie waarmee Rusland de zaak volgt. De zaak heeft tot grote verontwaardiging geleid onder mensenrechtenactivisten in zowel Rusland als daarbuiten. De advocaat van de familie probeert ervoor te zorgen dat het meisje bij andere familie kan blijven.

Belarus

Alexej Moskaljov werd donderdag opgepakt in Belarus. Hij zou zijn gearresteerd in Minsk, meldt persbureau AFP op basis van Russische media en een advocaat die met Moskaljov in contact zou staan. De locatie van de 54-jarige vader kon waarschijnlijk worden achterhaald nadat hij zijn mobiele telefoon had aangezet.

Het is niet duidelijk hoe Moskaljov in Minsk is beland. Het duurt waarschijnlijk een aantal dagen voordat hij terug wordt gestuurd naar Rusland, aldus de advocaat van de familie. Op 6 april stond al een zitting op de planning over het ouderlijk gezag van de man.

Alexej Moskaljov in een Russische rechtbank op een foto van 27 maart.

