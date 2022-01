Rusland bereid tot ‘antiterreuroperatie’ in Kazachstan, EU roept op tot terughoudendheid

update/VIDEODe interventie van Russische militairen om de bloedige demonstraties in Kazachstan de kop in te drukken, baren de internationale gemeenschap zorgen. De Europese Unie roept Rusland en zijn bondgenoten op terughoudend te zijn, terwijl Rusland bereid is tot een grote ‘antiterreuroperatie’.

Het is de derde dag van grootschalige protesten in Kazachstan. In Almaty, de grootste stad van het land, gingen duizenden mensen de straat op. Meerdere gebouwen vlogen in brand en er werden winkels geplunderd. Bij de protesten zijn tientallen demonstranten doodgeschoten. ,,Afgelopen nacht hebben extremisten een aanval ondernomen op overheidsgebouwen en politieagenten. Tientallen aanvallers zijn geëlimineerd”, aldus een woordvoerder van de politie.



Er zijn in Kazachstan de afgelopen dagen honderden arrestaties verricht. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn ruim duizend mensen gewond geraakt en liggen meer dan 400 van hen in het ziekenhuis.



Volgens de politie zijn bij de protesten ook 353 politiemedewerkers gewond geraakt en zijn dertien agenten omgekomen. Twee agenten zouden volgens de autoriteiten zijn onthoofd. ,,Dit bewijst het terroristische en extremistische karakter van criminele organisaties”, citeert de Kazachse staatszender Khabar 24 een politiewoordvoerder.

In Kazachstan zijn de hevige protesten begonnen vanwege een, inmiddels ingetrokken, verdubbeling van de gasprijs. Gas wordt veel gebruikt als brandstof voor auto’s in het land. President Kassym-Jomart Tokajev kondigde de noodtoestand af en schakelde de hulp in van een door Rusland geleid militair bondgenootschap (CSTO). De eerste militairen zijn volgens de CSTO in Kazachstan aangekomen. Daar zitten ook Russen bij.

,,Het beschermen van de infrastructuur van de staat en het leger is de voornaamste missie”, meldt de CSTO in een verklaring. Voorzitter Nikol Pasjinjan, de premier van Armenië, zei dat de militairen een ‘beperkte periode in het land blijven om de situatie te normaliseren’.

Rusland heeft de eerste parachutisten naar het buurland gestuurd. Het Kremlin wil met Kazachstan en andere bondgenoten overleggen over meer vervolgacties om de protesten te breken. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten een ‘antiterreuroperatie’ te willen ondersteunen.

,,We beschouwen de recente gebeurtenissen in een bevriend land als een poging, geïnspireerd van buitenaf, om de veiligheid en integriteit van de staat met geweld te ondermijnen, met hulp van getrainde en georganiseerde gewapende milities” aldus een verklaring van het ministerie.

De EU maant Rusland de soevereiniteit en onafhankelijkheid van Kazachstan te respecteren. ,,Het geweld moet worden gestopt. We roepen ook op tot terughoudendheid van alle partijen en een vreedzame oplossing van de situatie. De EU is bereid een dialoog in het land te ondersteunen’', zegt een EU-woordvoerder.

In het hele land zijn internet en telefoonlijnen afgesloten en banken uit voorzorg gesloten. Het Russische persbureau RIA meldt dat Kazachstan tijdelijk de grenzen voor buitenlanders sluit.

Demonstranten slaagden er woensdag gedurende enige tijd in het vliegveld van Almaty in bezit te nemen. Inmiddels hebben de autoriteiten de macht over het vliegveld weer terug, maar luchtvaartmaatschappijen in de regio hebben uit voorzorg besloten voorlopig niet naar de stad te vliegen. Een woordvoerder van Flydubai meldt dat vluchten donderdag zijn geannuleerd vanwege ‘de situatie ter plaatse‘.

Het is onduidelijk hoeveel Nederlanders zich in Kazachstan bevinden. Voor het land gold al een ‘oranje’ reisadvies vanwege het coronavirus. Dat betekent alle niet-noodzakelijke reizen worden afgeraden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het advies aangescherpt vanwege de onlusten.

Reizen met het openbaar vervoer en in de taxi in Amaty is niet mogelijk. Het is niet mogelijk het gebied in en uit te reizen, meldt het ministerie. ,,Wacht met reizen naar deze regio's tot de situatie zich stabiliseert.‘’

Banken zijn gesloten. Omdat het internet geblokkeerd is, kan het voor reizigers lastig zijn om de uitslag van een coronatest te krijgen. Die is in Kazachstan nodig om te kunnen reizen. ,,De situatie ontwikkelt zich snel en het is nog niet bekend hoe lang het duurt. Volg het lokale nieuws‘’, aldus het ministerie.

