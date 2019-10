‘Rusland bombardeerde vier ziekenhuizen Syrië’

Grote paniek na schietpar­tij in winkelcen­trum Florida: bezoekers geëvacu­eerd

13 oktober In een winkelcentrum in het centrum van de plaats Boca Raton in de Amerikaanse staat Florida is vanavond (Nederlandse tijd) grote paniek uitgebroken nadat bezoekers hadden gehoord dat iemand ze schreeuwend probeerde te waarschuwen voor een gewapende schutter. Ook zouden schoten zijn gehoord. De politie rukte met man en macht uit en de gigantische shopping mall werd per direct geëvacueerd. Een uitgebreide zoekactie leverde uiteindelijk één slachtoffer met een schotwond op.