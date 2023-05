Rusland erkent terugtrekking troepen rond Bachmoet, Wagner-baas kritisch: ‘Dit is een nederlaag’

Volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky hebben zijn soldaten terrein teruggewonnen in de buurt van Bachmoet in Oost-Oekraïne. De ‘overweldigende inspanningen’ van de Oekraïense troepen leidden ertoe dat de Russen tot staan zijn gebracht of zelfs ‘teruggedreven’ zei Zelensky vrijdag op Telegram na een vergadering met zijn generale staf.

,,De bezetters zijn al mentaal voorbereid op een nederlaag‘’, aldus Zelensky. ,,Ze hebben deze oorlog in hun gedachten al verloren. We moeten ze elke dag pushen, zodat hun gevoel van nederlaag leidt tot hun aftocht, hun fouten, hun verliezen.”

Al maanden wordt hevig gevochten rond de belangrijke stad. Oekraïne liet deze week al weten steeds dichter in de buurt te komen. ,,Onze troepen zijn twee kilometer opgerukt in de Bachmoet-regio”, schreef plaatsvervangend minister van Defensie Hanna Maljar. Ze voegde eraan toe dat gedurende de week geen stellingen in de stad waren opgegeven en dat de Russen grote verliezen waren toegebracht.

Volledig scherm De twee blauwe gebieden heeft het Oekraïense leger terugveroverd op de Russen. © ISW

Rusland sprak deze berichten aanvankelijk tegen. Donderdag zie het Kremlin nog dat Russische troepen vooruitgang boekten. Een dag later erkent de regering dat sommige Russische troepen het gebied ten noordwesten van Bachmoet nu verlaten hebben.

Verdediging versterken

Igor Konasjenkov, woordvoerder van het ministerie van Defensie, stelt dat het een ‘herpositionering’ betreft om de verdediging te versterken. Volgens hem vecht Oekraïne ten noorden van Bachmoet met meer dan duizend militairen en zeker veertig tanks. Dat zou het grootste Oekraïense offensief sinds november zijn.

De Russen hebben naar eigen zeggen 26 aanvallen afgeslagen, maar trekken zich nu terug naar ‘strategische locaties’ om zich te hergroeperen, aldus Konasjenkov. Volgens hem is in andere delen van het front de situatie onder controle.

Volledig scherm © AP

Paniekerig en chaotisch

Jevgeni Prigozjin, leider van huurlingenleger Wagner, schetst een ander beeld. Hij zegt dat de Russen vanwege verliezen de aftocht blazen. ,,Wat Konasjenkov beschrijft, is helaas een nederlaag en geen hergroepering.’’ De terugtrekking van de troepen verloopt volgens Prigozjin ‘paniekerig en chaotisch’.

De huurlingenbaas zegt de belangrijkste weg vanuit het westen naar Bachmoet nu weer in handen van Oekraïne is. ,,De vijand heeft de weg die we hadden geblokkeerd volledig vrijgemaakt waardoor ze deze nu weer kunnen gebruiken.’’

Prigozjin uitte deze week wederom kritiek op de Russische minister van Defensie Sergej Sjoigoe, omdat die niet zorgt voor een bevoorrading van de troepen in Bachmoet. In een brief daagt hij de minister, die formeel generaal is maar geen militaire ervaring heeft, uit. ,,Gezien de moeilijke operationele situatie en uw vele jaren krijgservaring vraag ik u om naar Bachmoet, dat in handen is van Russische militaire eenheden, te komen en de situatie zelf te beoordelen.’’

Volledig scherm © AP