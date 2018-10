Tien doden bij terreuraanslag op de Krim: 'Ze schoten op iedereen'

In de school vielen volgens het Onderzoekscomité zeker dertien doden. Twee getuigen hebben volgens nieuwszender RT gezegd dat gemaskerde aanvallers na de explosie begonnen te schieten in het gebouw in Kertsj. ,,Ze schoten op scholieren en docenten. Iedereen die ze tegenkwamen’’, zei een scholier. ,,Ze gooiden ook met explosieven.’’



Een gewonde medewerkster van de school vertelde dat de daders het pand vermoedelijk via de achterdeur zijn binnengedrongen. ,,Het is makkelijk om daar over het hek te klimmen. Er hangt geen camera en de deur is ook niet beveiligd’’, zei de vrouw tegen RT. De autoriteiten hebben nog niet bevestigd dat ook een schietpartij heeft plaatsgevonden.