Rusland hoopt dat ‘meer professionele mensen’ Groot-Brittannië gaan leiden

Levenslan­ge straffen voor oud-militairen dictatuur Argentinië

Tien verdachten zijn in een megaproces in Argentinië veroordeeld tot levenslange gevangenisstraffen vanwege misdaden tegen de menselijkheid tijdens de militaire dictatuur (1976-1983) in het land. Nog eens negen ex-leden van het leger en andere veiligheidstroepen hebben celstraffen van tussen de vier en 22 jaar opgelegd gekregen, meldt het Argentijnse persbureau Télam.

