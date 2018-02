Rusland investeert in zoektocht naar leven op Mars

Het grootste deel van de investering staat gepland voor 2019 en 2020, meldde het persagentschap Interfax vandaag. In oktober 2016 brachten beide organisaties een sonde in een baan rond Mars. De verwachting is dat deze medio maart gereed is met de laatste manoeuvres om een analyse van de atmosfeer te beginnen. De hoofdfase van het project is in 2020. Dan staat een vlucht naar Mars op het programma.