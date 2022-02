Rusland is aanval op Oekraïne begonnen: dit weten we nu

videoHet Russische leger is vanochtend vroeg begonnen met de oorlog tegen Oekraïne. President Vladimir Poetin heeft officieel opdracht gegeven tot de inzet van de strijdkrachten in de Oekraïense regio’s Loehansk en Donetsk, zo maakte het Kremlin vanochtend in Moskou bekend.



Volgens de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba is een grote invasie van Oekraïne gestart. ‘Poetin is een grote invasie van Oekraïne begonnen. Vreedzame Oekraïense steden worden aangevallen. Dit is een oorlog van agressie’, meldt de minister op Twitter. Het Russische persbureau Interfax bevestigt dat raketaanvallen zijn begonnen op diverse militaire doelen in Oekraïne.

Uit onder meer uit Odessa en Marioepol in het zuiden en Charkov in het oosten komen meldingen van raketaanvallen op militaire installaties

De Amerikaanse president Biden heeft Poetin ervan beschuldigd ‘opzettelijk’ een ‘oorlog’ tegen Oekraïne te beginnen. Alleen Rusland is verantwoordelijk voor de daaruit voortvloeiende doden en menselijk lijden, zei Biden. Navo-secretaris-generaal Jens Stoltenberg veroordeelt de Russische aanval op Oekraïne in de sterkst mogelijke bewoordingen.

Volledig scherm Oekraïners ontvluchten de hoofdtad, melden lokale media. © REUTERS

Volksrepubliek

Volgens pro-Russische rebellen in de ‘onafhankelijke’ volksrepubliek Loehansk, in het oosten van Oekraïne, is de aanval daar ingezet. De Russische president Vladimir Poetin heeft Oekraïense militairen opgeroepen ‘hun wapens neer te leggen’. Volgens hem is de operatie bedoeld om ‘mensen te beschermen’.

De Russische president verwees ook naar het ‘nazisme’, dat volgens hem in Oekraïne aanwezig is en waar Russischtaligen het slachtoffer van zouden zijn. Hij sprak eerder van een 'vredesmissie’. Rusland zal ‘onmiddellijk reageren’ in het geval van ‘buitenlandse bemoeienis’. Ook stelt hij dat ‘bloedvergieten voor rekening van het Oekraïense regime komt’.

Vladimir Poetin is volgens Dmytro Kuleba, de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, ‘een volledige oorlog tegen ons begonnen’. Rusland voert volgens de minister momenteel aanvallen uit op ‘vredige steden’ in Oekraïne.

Sancties

Met de “ongekende militaire agressie” van Rusland tegen Oekraïne schendt het land grof het internationaal recht en ondermijnt het de veiligheid en stabiliteit van Europa en de wereld, schrijven Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en raadsvoorzitter Charles Michel. Ze “betreuren het verlies van mensenlevens en het menselijk leed”. De Europese Unie komt met nieuwe zware sancties voor Rusland. Die zullen ,,enorme en ernstige gevolgen hebben” voor het land, kondigen de voorzitters van de Europese Commissie en de raad van regeringsleiders van de EU-landen aan. De EU-landen keuren de strafmaatregelen volgens hen “snel” goed.

De regeringsleiders van de EU-landen komen later vandaag bijeen voor een ingelaste top over de Russische inval. Dan bespreken premier Mark Rutte en zijn collega’s aanvullende strafmaatregelen. Die worden aangedragen door EU-buitenlandchef Josep Borrell en Von der Leyen, “in nauwe samenwerking met bondgenoten”.

De EU-kopstukken verzekeren Oekraïne dat de unie ,,krachtige politieke, financiële en humanitaire hulp zal blijven leveren”.

Spoedzitting

De Oekraïense ambassadeur bij de Verenigde Naties Sergei Kislitsia heeft tijdens de spoedzitting van de VN-Veiligheidsraad, die gaande was op het moment dat de aanval in de nacht werd ingezet, gevraagd aan de Russische gezant Vasili Nebenzjaom om ‘een einde te maken aan de oorlog’.

Navo-secretaris-generaal Jens Stoltenberg veroordeelt de Russische aanval op Oekraïne . De ‘roekeloze en niet-uitgelokte’ aanval bracht ‘het leven van talloze burgers’ in gevaar, aldus Stoltenberg. ..Ondanks onze herhaalde waarschuwingen en onvermoeibare diplomatieke inspanningen, heeft Rusland de weg van agressie gekozen tegen een soeverein en onafhankelijk land”, zei Stoltenberg.

Inslagen

De BBC meldde meerdere inslagen even na vijf uur vanochtend. Daarna zijn er meer gehoord. Journalisten van CNN melden net als getuigen van persbureau Reuters dat er nabij Kiev explosies zijn gehoord. Volgens de getuigen gaat het om ‘geluiden die klinken als het afvuren van artillerie’. Mogelijk betreft het de verwachte bombardementen op Oekraïense communicatieinstallaties om legereenheden af te sluiten van de bestuurders in de hoofdstad. De burgemeester van Kiev heeft gezegd dat de explosies niet in de stad waren maar net daarbuiten.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss veroordeelde in een tweet de ‘afgrijselijke, niet-geprovoceerde aanval die president Poetin is begonnen op het Oekraïense volk’. De Oekraïense president Zelenski heeft de aanvallen bevestigd. ,,Wij zijn sterk, we zullen winnen”, laat hij weten.

Luchtruim

Het luchtruim boven Oekraïne is gesloten. De Oekraïense luchtvaartautoriteit besloot in de nacht van woensdag op donderdag het luchtruim te sluiten vanwege ‘een potentieel gevaar voor de burgerluchtvaart’.

Volledig scherm Politieauto raast door Kiev na de eerste meldingen van explosies. © AFP