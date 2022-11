Rusland muilkorft alle lhbti-propaganda

Oekraïne: pasgeboren baby omgekomen door Russische raketten op kraamafde­ling

In Zuid-Oekraïne is volgens de autoriteiten een baby overleden doordat de kraamafdeling van een ziekenhuis is geraakt bij een raketaanval. De hulpdiensten zeggen dat het kind nog geen jaar oud was. President Volodimir Zelenski wijst naar Rusland en spreekt schande van de aanval.

23 november