Rusland roept VS op om kernwapens weg te halen uit bevriende landen, zoals Nederland

,,In deze tijden van spanningen en verhoogde risico’s hebben nucleaire staten een speciale verantwoordelijkheid om escalatie te voorkomen”, aldus Anatoly Antonov. ,,Dat gezegd hebbende, roep ik Washington nogmaals op om alle nucleaire wapens die in het buitenland staan, terug te brengen naar zijn nationale grondgebied.”

In strijd met verdragen

Deze ‘gezamenlijke nucleaire missies’ van de VS en andere NAVO-landen, die momenteel plaatsvinden, zijn volgens Rusland in strijd met de basisprincipes van eerder afgesloten kernwapenverdragen.

,,Al onze tactische kernwapens zijn opgeslagen in gecentraliseerde faciliteiten in Rusland en kunnen geen bedreiging vormen voor de Verenigde Staten”, benadrukte Antonov. ,,De Amerikaanse luchtbommen worden echter ingezet in Europese landen, met korte vluchttijden naar de Russische grens.”

Niet specifiek gericht tegen Rusland

De Nederlandse regering wil al tientallen jaren geen officiële uitspraken doen over de aanwezigheid van kernwapens op ons grondgebied. Onderzoeksjournalisten van Bellingcat kwamen in 2019 echter met gedetailleerde informatie over het aantal wapens op de locatie in Volkel en de opslagmethode.