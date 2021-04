Rusland slaat terug met sancties tegen de VS

Het inreisverbod geldt zowel voor huidige als voormalige functionarissen uit de VS, die volgens het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken ‘betrokken zijn bij de uitvoeren van een anti-Russische koers’.

Naast Ray prijkt er nog aantal opvallende namen op de sanctielijst. Zo is ook voormalig CIA-directeur Robert Woolsey de toegang tot Rusland ontzegd, alsmede John Bolton, veiligheidsadviseur onder de Republikeinse presidenten George W. Bush en Donald Trump.

Ook zal Moskou tien Amerikaanse diplomaten Rusland uitzetten. Dat is gelijk aan het aantal Russische ambassademedewerkers dat de VS moet verlaten. Bovendien verbiedt het Kremlin niet-gouvernementele organisaties en andere Amerikaanse overheidsinstanties te werken in Rusland.

Aanbeveling

De Amerikaanse ambassadeur John Sullivan valt buiten de sancties, maar krijgt van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken wel de aanbeveling ‘om voor overleg naar Washington te vertrekken’. Het ministerie onderstreept dat het niet gaat om ‘uitzetting’ van Sullivan.

Minister Sergej Lavrov van Buitenlandse Zaken vraagt Washington het aantal diplomaten in Rusland terug te brengen tot driehonderd - gelijk aan de Russische diplomatieke dienst in de VS, minus het personeel van de Russische permanente missie naar de VN in New York.

Volledig scherm Minister Sergej Lavrov. © EPA

Bovendien beperkt Rusland korte zakenreizen van werknemers van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken naar Rusland. De afgifte van visa wordt tot een minimum beperkt: tot tien personen per jaar op basis van wederkerigheid.

Gelijke munt

Lavrov stelde ook economische sancties in het vooruitzicht, maar constateerde tegelijkertijd dat Moskou niet de middelen heeft om de VS met gelijke munt terug te betalen. Zo verbieden de VS per 14 juni de aankoop van Russische staatsobligaties. Dat wordt algemeen gezien als een pijnlijke strafmaatregel, omdat het Russische staatsbudget voor zo’n 30 procent van die verkoop afhankelijk is. ,,Maar we kunnen pijnlijke maatregelen nemen voor het Amerikaanse bedrijfsleven, we zullen ze in reserve houden’’, voegde Lavrov eraan toe.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: