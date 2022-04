Rusland stopt gaslevering Polen en Bulgarije vanwege niet betalen in roebels, Eneco blijft gas krijgen

UpdateRusland stopt de gasleveranties aan Polen en Bulgarije. Dat heeft het Russische Gazprom bekendgemaakt. De reden is dat beide landen weigeren in roebels te betalen, zoals president Vladimir Poetin eist. Eneco, dat ook Russisch gas afneemt, laat in reactie weten nog geen Russisch dreigement te hebben ontvangen.

Het dichtdraaien van de gaskraan gebeurt morgenochtend om 8.00 uur. Volgens het Poolse staatsgas- en oliebedrijf PGNiG houdt Gazprom zich daarmee niet aan de afspraken uit het contract. PGNiG zegt stappen te zullen ondernemen om de naleving van het contract af te dwingen. Rusland dreigde al langer de gaskraan dicht te draaien voor landen die niet in roebels willen betalen. De meeste Europese landen weigeren dat echter.

Dat Moskou de gaskraan naar Bulgarije eveneens dichtdraait is vanavond bekend geworden. Of dat ook per woensdag 27 april gebeurt is nog onduidelijk. Eerder deze maand maakte de Bulgaarse regering in Sofia al bekend zo snel mogelijk van het Russisch gas af te willen.

Het besluit om de gasleveranties aan Polen en Bulgarije te staken, volgt nadat de Russische president Vladimir Poetin vorige maand ineens eiste dat ‘onvriendelijke landen’ voortaan in roebels afrekenen en niet in dollars. Moskou wil zo de waarde van de roebel opdrijven. De Russische munt staat vanwege de sancties onder druk. Ook oa Nederland valt in de categorie ‘onvriendelijke landen’.

Manipulatie wisselkoers

Poetin eist concreet van de kopers van gas dat ze twee rekeningen openen, één in roebels en één in vreemde valuta. Daarbij is Gazprombank verantwoordelijk voor het omzetten van de valuta en het overmaken van de roebelbetaling.

Europese landen, waaronder Nederland, hebben de betaling in roebels tot nu toe keihard geweigerd. Volgens de Europese Commissie zou Rusland daarmee de volledige controle krijgen over het tijdstip van transacties en het tijdstip waarop afnemers van hun verplichtingen wordt ontheven. Moskou zou bovendien zo de wisselkoers kunnen manipuleren.

Nu effectueert Moskou het dreigement voor Polen. De potentiële schade voor het buurland van Oekraïne is groot. Polen is één van de grootste Europese afnemers van Russische energie, stelt Poolse denktank Forum Energii: bijna de helft van het Poolse gas (46 procent), tweederde van de olie (64 procent) en 15 procent van de steenkool komt uit Rusland.

Dat Rusland Warschau op de korrel heeft, is niet toevallig. De Poolse regering geldt als één van de meest vocale criticasters van de oorlog en roept Europese bondgenoten, waaronder Nederland, keer op keer op om te stoppen met Russische energie.

Eneco: Rusland heeft ons niet gedreigd Rusland heeft Eneco nog niet gedreigd te stoppen met de levering van gas, laat het energiebedrijf weten. Van de Nederlandse energiebedrijven is Eneco de enige met een langetermijncontract voor Russisch gas. Dat loopt via Wingas, een dochterbedrijf van Gazprom. Dat contract stamt al uit 2010 en loopt nog tot 2030.



Eneco gaf eerder al aan te verwachten dat het de gasrekening gewoon in euro’s zou kunnen blijven betalen. Als Rusland betaling in roebels zou eisen zou dat tegen de voorwaarden van het contract in gaan. Datzelfde stelt het Poolse olie-en gasconcern PGNiG overigens. PGNiG weigerde daarom ook eerder al om in roebels te gaan betalen.

Afgelopen weekend nog lanceerde de Poolse premier Mateusz Morawiecki nog een billboardcampagne, bedoeld is om westerse landen wakker te schudden. Busjes met daarop ‘Bloodoil’ en ‘StopRussian oil’ worden daarbij richting West-Europa gestuurd. En dinsdag presenteerde Polen bovendien een lijst met 50 Russische oligarchen en bedrijven, waarvan de tegoeden bevroren worden. Daarop ook Gazprom. De wet staat geheel los van de sancties die door EU-landen gezamenlijk opgelegd zijn.

Europese landen worstelen met het dilemma van het kopen van Russisch gas en olie, terwijl ze het land eigenlijk willen straffen voor de inval in Oekraïne. Ons eigen kabinet maakte afgelopen week bekend dat Nederland nog eind dit jaar stopt met gas uit Rusland. Duitsland, dat nog veel afhankelijker is van Russisch gas dan ons land, heeft een noodplan opgesteld.

Lastig parket

De beslissing over hoe voor de levering wordt betaald ligt uiteindelijk bij de bedrijven die gas uit Rusland kopen. Die zitten in een lastig parket, aangezien Europese bedrijven zich aan de sancties moeten houden. De meeste lidstaten zeggen geen gas in roebels te willen betalen, het zou schenden van de sancties betekenen.

Eerder vandaag melden Poolse media al dat de Russen de leveringen zouden stopzetten. De Europese gasprijs schoot daarna omhoog. Op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs werd gas ruim 10 procent duurder na de berichten. Een megawattuur gas kost nu weer meer dan 102 euro.

