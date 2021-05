Rusland stuurt filmploeg naar ISS om eerste ‘ruimtefilm’ te maken

Lhb­ti-gemeen­schap in shock: ‘Iraanse man (20) onthoofd door broer omdat hij homo is’

11 mei De internationale lhbti+-gemeenschap is in de ban van de gruwelijke dood van een 20-jarige Iraanse man, die naar verluidt door zijn halfbroer en twee neven is vermoord en onthoofd nadat zij zijn seksuele geaardheid hadden ontdekt. Dat schrijven diverse Iraanse media op basis van gesprekken met vrienden en familieleden. De moeder van het slachtoffer is in shock opgenomen in het ziekenhuis, bevestigt een invloedrijke lhbti+-organisatie in een persbericht. In Iran riskeren homo’s nog altijd marteling en de doodstraf.