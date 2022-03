‘Rusland vraagt China om economische en militaire hulp’, impact zou enorm zijn

Volgens een gezaghebbende Amerikaanse functionaris, die op voorwaarde van anonimiteit met een aantal Amerikaanse kranten sprak, zou Rusland de afgelopen dagen om steun van China hebben gevraagd, inclusief militaire steun. De hulp zou nodig zijn om de oorlog met Oekraïne tot een goed einde te brengen. De Amerikaanse ambtenaar wilde geen verdere details geven over de mogelijke militaire steun, zo melden Financial Times, The New York Times en The Washington Post.