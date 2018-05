Rusland: wij brachten geen raketinstallaties naar Oekraïne

De mededeling volgde op de persconferentie van het Joint Investigation Team (JIT) in Nederland. Dat maakte bekend dat de Buk-raket die vlucht MH17 neerhaalde afkomstig was van een legerbasis bij het Russische Koersk. Maar het Russische ministerie van Defensie neemt afstand van die conclusie. Het departement stelt dat de onderzoekers voorbij gingen aan verklaringen van ooggetuigen. Die zouden hebben aangegeven dat het projectiel werd afgevuurd vanuit een gebied dat in handen was van Oekraïense regeringstroepen. ,,Tijdens de samenwerking met de Nederlandse politiediensten, heeft Rusland overweldigend bewijs gepresenteerd dat aantoont dat Oekraïense BUK-systemen zijn gebruikt'', citeert persbureau TASS uit een verklaring van het ministerie. ,,Geen van de luchtverdedigingssystemen van het Russische leger zijn ooit de grens tussen Rusland en Oekraïne overgegaan.'' Eerder concludeerden verschillende instanties , waaronder onderzoekscollectief Bellingcat, dat vlucht MH17 in 2014 alleen maar kon zijn neergehaald door een raket van de Russische 53ste luchtafweerbrigade.

Waarheid verhullen

Bij de vliegramp kwamen alle 298 inzittenden om het leven. Hun nabestaanden wachten nog steeds op het aanhouden van de daders. In een brief naar de Russische krant Novaya Gazeta schreven tien van hen afgelopen week dat ze worstelen met het aanstaande WK voetbal in Rusland.



,,De Russische regering is er consequent op uit geweest de waarheid te verhullen en de verantwoordelijkheid te ontduiken sinds die vreselijke dag in juli 2014. We zijn ons op pijnlijke wijze bewust van de duistere ironie dat de Russische leiders die zich zullen opstellen alsof ze de wereld met open armen ontvangen, degenen zijn die het meest schuldig zijn aan het verwoesten van onze wereld.''



Het JIT wil nog steeds alle verdachten uiteindelijk voor een rechtbank in Den Haag brengen. Onderzoeksleider Fred Westerbeke van het Landelijk Parket denkt dat dit over vijf jaar gaat gebeuren. ,,We hadden al een groep van 100 mensen in beeld en we hebben de rol van een flink deel van hen nu duidelijker in beeld. Maar als we nu zeggen wat we weten, kan dat het onderzoek schaden. Dat zal in de rechtszaal komen.''