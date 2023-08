Russen claimen terreinwinst in het noorden, Oekraïners verstoren aanvoerroutes naar de Krim

Rusland is bezig met een fors tegenoffensief in het noordoosten van Oekraïne. Gevochten wordt nu onder meer om de stad Koepjansk, een belangrijk spoorwegknooppunt nabij de grens.

Het Russische leger zou bezig zijn bevoorradingsroutes naar bezette gebieden te versterken. Het militaire bestuur van Koepjansk heeft besloten 11.000 mensen te evacueren vanwege toegenomen Russische beschietingen. Ook rond de stad Lyman in de regio Donetsk zijn de Russen actief. Het gaat steeds om gebieden die de Russen begin 2022 hadden ingenomen maar die ze bij het Oekraïense tegenoffensief alweer waren kwijtgeraakt.

Militaire waarnemers merken op dat beide legers nu vooral hun aandacht lijken te richten op de Russische bevoorrading. De Oekraïners focussen dan op wegen naar de bezette Krim, het centrale logistieke knooppunt voor Russische troepen in het zuiden van Oekraïne.

De Chonhar-brug, die fungeert als de kortste spoorwegverbinding van de bezette Krim naar het zuidelijke front, is herhaaldelijk getroffen door raketten. Ook de kleinere brug over de Straat van Henitsjesk is geraakt door Britse Storm Shadow-raketten. Doelwit zijn alle Russische logistieke routes van en naar de Krim, evenals specifieke munitiedepots van de Russische Zwarte Zeevloot, die gestationeerd is in de bezette havenstad Sebastopol.

Volgens het Amerikaanse Institute for the Study of War (ISW) zijn deze stappen cruciaal als Oekraïne van plan is voor de herfst nog grootschalige aanvallen in deze regio uit te voeren. De strategie lijkt overigens op die van vorig jaar, toen Oekraïense troepen de rechteroever van de Dnipro-rivier bevrijdden. De afgelopen dagen hebben Oekraïense troepen opnieuw commando-operaties uitgevoerd aan de linkeroever van de rivier.

Oekraïne wil de Russische logistiek en bevoorrading duidelijk ontregelen om zo de verdediging van door Rusland bezette gebieden te verzwakken, zegt Rob Lee, militair expert bij het Foreign Policy Research Institute, in Oekraïense media. Ook de eerder geraakte, 18 kilometer lange ‘Poetin-brug’ over de Straat van Kertsj blijft daarom een doelwit. Rusland maakt gebruik van deze bruggen om tanks, gepantserde voertuigen en ander militair materieel te verplaatsen. Vooralsnog is er geen bewijs dat deze Oekraïense aanvallen de verdediging van Rusland aan het zuidelijke front al hebben verzwakt, aldus het ISW.

Volledig scherm Pantsir S-1-luchtafweer op het Russische ministerie van Defensie in Moskou. © AFP

Drones

Ondertussen wil de Russische regering begin september 300 miljard roebel (ongeveer 3 miljard euro) vrijmaken voor een ambitieus droneprogramma. President Vladimir Poetin wil dat niet alleen de productie van civiele drones, maar ook de fabricage van gevechtsdrones en kamikazedrones snel wordt opgevoerd. Hoewel Rusland al beschikt over een vrijwel compleet assortiment, wordt dit als onvoldoende gezien, ook vanwege de impact van drones in de oorlog met Oekraïne.

Staatsbedrijven en regionale fabrikanten dienen tegen het einde van volgend jaar ten minste 18.000 grote en middelgrote drones te produceren, evenals tienduizenden lichte drones (die minder dan een kilo wegen). Deze laatste zouden zijn bedoeld voor ‘surveillance in de landbouw en het milieu’. Het Ministerie van Defensie krijgt een militaire versie van de BAS-200, een onbemande helikopter die oorspronkelijk was ontworpen voor het vervoer van post of goederen (tot 50 kilo) naar afgelegen gebieden in Siberië.

Het belang van hoogwaardige drones werd deze week nog eens benadrukt door nieuwe Oekraïense aanvallen op Moskou en andere steden. Die jagen vooral de Russen angst aan die dachten dat de oorlog ergens anders werd uitgevochten.

Bekijk hier onze video’s over de oorlog in Oekraïne: