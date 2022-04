Russen kampeerden maand in radioactief bos Tsjernobyl: ‘Ze negeerden onze waarschuwing’

De Russische troepen trokken op 24 februari de nucleaire exclusiezone binnen, die zich over een straal van 30 kilometer uitstrekt rond de plaats van de kernramp in 1986. Het gebied wordt beschouwd als een van de meest gevaarlijke plaatsen ter wereld, maar dat leek de Russen niet te deren.

Met hun tanks en bulldozers deden ze het stof van de bodem opwaaien en zetten ze zich aan het graven in de vervuilde grond. Hoewel de achtergrondstraling niet veel gevaar oplevert en te vergelijken is met een vlucht in een vliegtuig op grote hoogte, zijn er onzichtbare hotspots waar het stralingsniveau duizend keer hoger is.

Loopgraven

Een heel netwerk aan loopgraven en bunkers verscheen en dat was ook het geval in het beruchte Rode Woud. Dat is genoemd naar de kleur die de bomen aannamen na de kernramp in 1986, toen het bos een groot deel van de straling opving en afstierf. Nog altijd is het een van de gebieden met de meeste ioniserende straling ter wereld. En ruim 90 procent van de radioactiviteit zou in de grond zitten.

,,We waarschuwden hen om dat niet te doen, dat het gevaarlijk was, maar ze luisterden niet”, getuigt het hoofd van de veiligheid van de voormalige kerncentrale, Valeriy Simyonov, in een interview met de krant ‘The New York Times’. ,,Ze vielen gewoon binnen en deden wat ze maar wilden.”

Zo zou een Russische soldaat in een afvalopslagplaats een bron van Kobalt-60 (een relatief onstabiele radioactieve isotoop van kobalt) vastgenomen hebben met zijn blote handen. Volgens Simyonov stelde hij zichzelf daarbij in enkele seconden bloot aan zo veel straling dat de Geigerteller (die straling meet) op hol sloeg. Het is niet duidelijk wat daarna met de soldaat is gebeurd.

De Russische troepen zouden zich door hun roekeloze acties mogelijk blootgesteld hebben aan schadelijke doses radioactiviteit. Hoewel er geen grote lekken werden vastgesteld, tonen metingen door satellieten aan dat de straling op de plek momenteel hoger is dan vóór de Russen er binnenvielen.

Volgens internationale nucleaire experts werden geen gevallen van stralingsziekte gemeld bij de Russische soldaten, maar potentiële gezondheidsproblemen en kankers ontwikkelen zich soms jaren later.

Terugtrekking

Bij hun terugtrekking uit het gebied bliezen de Russen nog een brug op in de exclusiezone en zouden ze talrijke antipersoonsmijnen en boobytraps gelegd hebben rond de voormalige kerncentrale. Twee Oekraïense soldaten zijn afgelopen week al op een mijn gestapt volgens de Oekraïense regering.

