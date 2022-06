Russen lijken vaker moedwillig Oekraïense burgers te willen raken

Raketten raakten afgelopen zondag een flat en een kleuterschool in Kiev, maandag een winkelcentrum in Krementsjoek, dinsdag een garage in Dnipro en een appartementencomplex in Mikolajiv. Tientallen burgers kwamen om het leven, de meeste slachtoffers (18 doden, nog tientallen vermisten) vielen in het winkelcentrum in Krementstjoek.



Het Russische ministerie van Defensie verklaart dat militairen een luchtaanval uitvoerden op hangars met door het Westen geleverde wapens, gevestigd op een terrein naast het winkelcentrum. Ontploffing van de munitie zou de brand hebben veroorzaakt. Deze verklaring wordt echter ontkracht door onder meer satelliet- en bewakingsbeelden waarop te zien is dat een raket het centrum vol raakt.