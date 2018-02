Russen verbaasd over magische lichtzuilen aan nachtelijke hemel

Duizenden Russen herdenken vermoorde oppositieleider Nemtsov

15:40 Duizenden mensen zijn vandaag in Rusland de straat opgegaan om de drie jaar geleden vermoorde oppositieleider Boris Nemtsov te herdenken. De grootste betoging was in Moskou. Deelnemers riepen onder meer 'dit is ons land'. Ook noemden ze president Vladimir Poetin een dief.