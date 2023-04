Russen voeren bloedige strijd om Bachmoet verder op

Russische en Oekraïense troepen zijn verwikkeld in ‘nooit geziene bloedige gevechten’ in de ruïnes van de stad Bachmoet, aldus de Oekraïense legerleiding. Volgens de Britse geheime dienst komen de Oekraïense verdedigers steeds meer onder druk te staan.

Russische strijdkrachten hebben de afgelopen twee dagen hun aanvallen, inclusief artilleriebeschietingen, verder opgevoerd. Vooral huurlingen van de Wagner Groep worden vooruit gestuurd, al krijgen ze sinds kort betere ondersteuning van luchtlandingstroepen van het reguliere Russische leger. Wagner zou dit weekend zo twee gebieden aan de noord -en zuidrand hebben veroverd.

Volgens verschillende bronnen hebben Oekraïense troepen zich inderdaad moeten terugtrekken uit sommige posities, maar zouden ze het westelijk deel van de stad nog altijd in handen hebben. ,,In het centrum hebben bloedige gevechten plaats zoals die nooit eerder zijn gezien. Onze soldaten doen alles om de slagkracht en het moreel van de vijand te breken. Elke dag in elke hoek van de stad doen ze dat met succes", aldus Serhiy Cherevaty, de militaire woordvoerder voor het oosten van Oekraïne op de nationale televisie. In de sociale media circuleren berichten over aanvallers van Wagner die door hun eigen commandanten worden neergeschoten als ze niet doorgaan en ondertussen enorme verliezen leiden. Een nieuw kerkhof voor gevallen strijders zou in gebruik zijn genomen.

De bevoorrading van de Oekraïners wordt niettemin verder bemoeilijkt omdat de twee wegen die naar de stad leiden constant door het Russische leger worden beschoten. Moskou wil nu doordrukken, zo lijkt het. De Oekraïense plaatsvervangend minister van Defensie, Hanna Malyar, zei op Telegram dat het Russische leger meer eenheden uit andere gebieden naar Bachmoet overbrengen: ,,De vijand zet daar zijn meest professionele eenheden in en maakt veel gebruik van artillerie en vliegtuigen.”

Krijgsgevangenen

De Russische Wagner Groep publiceerde zondag ook een video van de chef Jevgeni Prigozjin die minstens honderd Oekraïense krijgsgevangenen vertelt dat ze vrijgelaten worden vanwege het orthodoxe Pasen. De soldaten, sommigen gewond, gaan vervolgens een truck in om verplaatst te worden. “Ik hoop dat jullie niet opnieuw in onze handen vallen”, zegt een van de Wagnerstrijders tegen hen voor ze weggaan.

Rusland laat 130 Oekraïense gevangenen terugkeren naar hun thuisland, meldt Kyiv. Hoeveel gevangenen terugkeren naar Rusland is niet bekend. Diezelfde Prigozjin baarde zaterdag opzien met zijn advies aan het Kremlin te verklaren dat het de doelen van de ‘speciale militaire operatie’ (lees: oorlog) in Oekraïne zijn bereikt, aangezien het Russische leger al ,,een flink stuk” grondgebied heeft ingenomen. ,,Wat we nu moeten doen is stevig vasthouden aan de gebieden die we al hebben veroverd”, stelde Prigozjin op de berichtendienst Telegram.

Woonwijk

Volgens Oekraïense bronnen zijn bij een raketaanval op een woonwijk in de Oost-Oekraïense stad Sloviansk zeker elf mensen om het leven gekomen, 21 raakten gewond. Aanvallen, voornamelijk met artillerie en mortieren, worden ook gemeld vanuit andere delen van het land, waaronder Cherson en de regio's Soemy en Charkiv in het noorden. Er zouden zeker zes doden en acht gewonden zijn gevallen. De gevechten gaan ook door in de buurt van Donetsk, Svatove en Kreminna. Volgens Russische rapporten zou het Oekraïense leger een kleine opmars hebben ondernomen in de buurt van Robotyne in het zuiden, maar zonder succes. Het is onduidelijk of dit bedoeld is als voorbereiding op het langverwachte voorjaarsoffensief van Oekraïne.

Een ruzie dit weekeinde is ontstaan in Europa nu Polen en Hongarije verboden op de invoer van Oekraïens graan hebben aangekondigd. Oekraïne kan veel minder graan dan normaal via de Zwarte Zee vervoeren en daardoor komt er meer over land binnen in landen in Centraal-Europa. De prijzen staan daar nu onder druk. De importverboden waren volgens de landen dan ook nodig om de eigen boeren te beschermen. De invoerverboden voor Oekraïens graan en andere landbouwproducten die Polen en Hongarije hebben ingesteld zijn ,,niet acceptabel”, aldus een woordvoerder van de Europese Commissie. Handelsbeleid is namelijk iets waarover alleen de Commissie mag beslissen en landen kunnen daarom niet zelfstandig beslissingen nemen daarover.