Russische ambassadeur: elke Amerikaanse raket wordt neergehaald

Vergelding

De VS en Rusland staan lijnrecht tegenover elkaar in de kwestie. De verwachting is dat een vergeldingsaanval Syrië in vuur en vlam zal zetten en de spanningen in de regio flink zal opvoeren. Trump vindt dat te billijken omdat 'het gebruik van chemische wapens niet ongestraft mag blijven'. Ook de Russische president Poetin, bondgenoot van Syrië, is daar verantwoordelijk voor, meent Trump. ,,Iedereen zal een prijs betalen voor deze barbaarse daden. Ook hij.''



Het Kremlin blijft erbij dat er geen chemische wapens zijn gebruikt in Douma. Syrië zegt nooit chemische wapens te hebben ingezet. Maar volgens de onafhankelijke onderzoeksgroep Joint Investigative Mechanism gebruikte Syrië in 2015 en 2016 bij drie aanvallen gifgas.



Vorig jaar april voerden de Amerikanen voor het eerst een luchtaanval op Syrisch grondgebied uit. Ze schoten vanuit de Middellandse Zee 59 Tomahawks af op de luchtmachtbasis van Shayrat. Die richtte relatief beperkt schade aan. De binnenlandse druk op Trump om nu met een steviger antwoord te komen, is groot. Steun van westerse bondgenoten zou hem daarvoor een sterker mandaat geven.