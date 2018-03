Russische ex-spion vergiftigd met zenuwgas

Volgens de onderzoekers gaat het om een bewuste daad. De onderzoekers komen tot hun conclusie op basis van medische en chemische tests. Ze gaven niet aan om welke stof het exact gaat, maar de bekendste zijn VX en sarin. De twee slachtoffers liggen momenteel in kritieke toestand in het ziekenhuis.



Het gebruik van zenuwgas wijst er volgens de onderzoekers op dat een land ervoor verantwoordelijk is. Eerder werd al gedacht dat Rusland achter de vergiftiging zou zitten. Moskou ontkent die beschuldigingen.

Ziek

Skripal en zijn dochter werden afgelopen zondag plotseling ziek tijdens het winkelen in het Britse Salisbury. Zij waren kort daarvoor in aanraking gekomen met het vermeende zenuwgas en raakten uiteindelijk buiten bewustzijn. Een politieagent die te hulp schoot raakte eveneens bedwelmd door het gas en ligt ook in het ziekenhuis.



Kort na het voorval werd er door Britten druk gespeculeerd over de gebruikte substantie. De vergiftiging riep herinneringen op aan die van Aleksandr Litvinenko, die stralingsziekte kreeg nadat hij werd vergiftigd met polonium. Die was verstopt in een kopje groene thee dat hij dronk in een Londens hotel.

Hoogverraad

Litvinenko werkte net als Skripal voor de Britse geheime dienst MI6. Skripal werd daar in 2006 voor veroordeeld in Rusland en kreeg een gevangenisstraf van 13 jaar. Sinds 2010 woont de Rus in Engeland, nadat Rusland en Engeland onderling spionnen uitwisselden.



Litvinenko nam in 2006 de Britse nationaliteit aan. Als ex-officier van de Russische veiligheidsdienst FSB ontsnapte hij aan vervolging in zijn vaderland door naar het Verenigd Koninkrijk te vluchten. Litvinenko had als taak de Spaanse inlichtingendiensten te helpen bij een onderzoek naar de Russische maffia. In een verklaring die na zijn dood naar buiten kwam, beschuldigde hij het Kremlin ervan hem vergiftigd te hebben met polonium.

