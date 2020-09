Russische haast met vaccinatie is 'roekeloos, onethisch en dom’

Belgen in elkaar geslagen op Frans jeu de bou­les-toer­nooi: ‘Ze zaten ons achterna met hun ballen’

7:37 Een team van drie Belgische jeu de boules-spelers heeft klappen gekregen tijdens een toernooi in het Franse Marseille. De ruzie begon met een discussie over de score. ,,Ze zaten ons achterna met hun ballen”, verklaarde een van de slachtoffers. Het mondde uit in een knokpartij waarbij de Belgen gewond raakten.