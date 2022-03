Russische leugens steeds amateuristischer: ‘Doen soms niet eens meer hun best om te faken’

Duitsland verhoogt defensie­bud­get om Russische inval Oekraïne: 100 miljard in strijd­krach­ten­fonds

De Russische invasie in Oekraïne is voor Duitsland aanleiding zijn defensie-uitgaven te verhogen tot jaarlijks meer dan twee procent van zijn bruto binnenlands product (bbp). Dat is meer dan waar de NAVO om vraagt, zei bondskanselier Olaf Scholz zondag tijdens een speciale zitting van de Bondsdag in Berlijn.

27 februari