Russische media: ‘Bom die oorlogsblogger Tatarski doodde zat verstopt in beeldje’

Met videoEnkele minuten voor de Russische oorlogsblogger Vladlen Tatarski zondag om het leven kwam bij een explosie in een café, kreeg hij een beeldje overhandigd. Daarin zaten volgens bronnen in de Russische media explosieven verstopt.

Volgens een getuige in het Russische persbureau Tass zat de bom in een beeldje. Telegram-kanaal Mash deelde een video die dat verhaal ondersteunt: te zien is hoe Tatarski als cadeau een beeldje in de vorm van een soldaat overhandigd krijgt. Minuten later zou de bom zijn afgegaan. Dat duidt erop dat het om een gerichte aanslag gaat.

Tatarski was zondag het enige dodelijke slachtoffer nadat een explosie plaatsvond in een café in Sint-Petersburg, waar hij sprak. 32 mensen raakten gewond, van wie 10 er nog ernstig aan toe zijn, meldt het Russische persbureau RIA maandagochtend.

Rusland noemt het een terroristische aanslag, en de meeste officials zijn voorzichtig met het beschuldigen van een mogelijke dader. Een belangrijke adviseur van de Russische leiders in de bezette Oekraïense regio Donetsk wees direct naar Oekraïne. Maar Wagner-leider Jevgeni Prigozjin - tevens eigenaar van het café waar de aanslag plaatsvond - zei dat hij het ‘regime in Kyiv’ er niet voor verantwoordelijk houdt. Oekraïne ontkent betrokkenheid bij de aanslag.



De Russische autoriteiten zijn een onderzoek gestart. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kwam zondag al met een statement, waarin het niet inging op de schuldvraag. Wel bekritiseerde een woordvoerder het uitblijven van Westerse verontwaardiging, omdat er in Russische ogen een journalist is vermoord.

Tatarski was echter vooral activist. Maxime Fomin, zoals hij eigenlijk heette, had meer dan 560.000 volgers op het belangrijke communicatiekanaal Telegram. Hij was een van de belangrijkste militaire bloggers, die zo nu en dan forse kritiek op de legertop had. Harde woorden schuwde hij niet. ,,Als we moeten, zullen we iedereen verslaan, zullen we iedereen vermoorden, zullen we iedereen bestelen”, zei hij in een video. Dat was vorig jaar september, tijdens de festiviteiten rond de annexatie van vier Oekraïense regio’s.

Herdenkingsvlag in Bachmoet

Aan het front in Oekraïne is Tatarski volgens huurlingencommandant Prigozjin herdacht door een Russische vlag met zijn naam erop te hijsen op het gemeentehuis van de fel omstreden plaats Bachmoet. Een vlag met de tekst: ‘Goede nagedachtenis aan Vladlen Tatarskyis zondagavond gehesen in Artemovsk (Russische naam voor Bachmoet)’, meldde Prigozjin op sociale media. Hij claimde daarbij de stad formeel te hebben veroverd, maar erkende dat het westelijke deel van de plaats nog altijd in Oekraïense handen is.

Tatarski zou het tweede slachtoffer zijn van een politieke moordaanslag in Rusland op een spraakmakende figuur die meningen over de oorlog in Oekraïne verkondigt. Moskou beschuldigde de Oekraïense geheime dienst in augustus van de moord op Daria Doegina. Deze dochter van de ultranationalistische ideoloog Aleksandr Doegin kwam om bij een autobomaanslag. Kyiv ontkende betrokkenheid, maar ook vanuit de VS kwamen berichten dat dat anders zou liggen.

