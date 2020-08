Russische MH17-onderzoeker: ‘Wij leven in een land van de totale leugen’

Nabestaan­den MH17 tegen VS: ‘Geef satelliet­beel­den van lancering Buk-raket vrij’

10 juli Een groep nabestaanden van de MH17-ramp doet een dringend beroep op de Verenigde Staten: geef de satellietbeelden vrij waarop, volgens de Amerikanen, de Buk-raket te zien is die MH17 neerhaalde. ,,Help mee aan gerechtigheid.” Dat schrijft de groep in een brief aan Pete Hoekstra, de Amerikaanse ambassadeur in Nederland.