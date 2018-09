Russische officieren verdacht van moordaanslag Skripals

VideoDe Britse justitie verdenkt twee Russen ervan dat ze hebben geprobeerd om de voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia te vermoorden. Het zou gaan om twee officieren van de Russische militaire geheime dienst GRU, liet de Britse premier Theresa May weten in een speciale verklaring in het Britse parlement.

Sergej Skripal en zijn dochter werden vergiftigd met het gifgas novitsjok in de plaats Salisbury. Ze overleefden de moordpoging ternauwernood.

Justitie zegt voldoende bewijs te hebben tegen de twee Russen, van wie de namen vandaag werden bekendgemaakt: Alexander Petrov en Ruslan Borisjov. De twee bevinden zich in Rusland en zijn door de Britten in staat van beschuldiging gesteld voor poging tot moord op de vader en dochter.

Bedreiging

Volgens May is duidelijk dat de Britse regering kort na de aanslag terecht Rusland de schuld gaf. De operatie is niet alleen goedgekeurd door de leiding van de GRU, maar ook door hogere functionarissen binnen de Russiche staat, aldus May. Ze noemde de acties van de GRU een ,,bedreiging voor al onze bondgenoten en al onze burgers''.

Rusland reageerde direct via regeringswoordvoerder Maria Zakharova. Het gaat volgens haar om 'manipulatie van de opinie'. ,,We roepen de Britten opnieuw op te stoppen met het verspreiden van dit soort waninformatie en openbare beschuldigingen. De foto's en de namen die zijn verspreid zeggen ons niets.''

Ex-spion Sergei Skripal (66) en zijn dochter Joelia (33) werden op 4 maart bewusteloos gevonden op een bankje in de Zuid-Engelse stad Salisbury. De beschuldigende vinger wees al snel naar Rusland, aangezien het ging om een in Rusland gefabriceerd zenuwgas. Rusland ontkende, maar een grote diplomatieke rel volgde. Meerdere landen, waaronder Nederland, besloten Russische diplomaten uit te wijzen. Het Kremlin wees vervolgens ook diplomaten uit.

Volgens de Britse justitie hebben Alexander Petrov en Ruslan Boshirov geprobeerd Sergej Skripal en zijn dochter te vermoorden.

Gearresteerd

Skripal leverde tientallen Russische geheim agenten uit aan de Britse inlichtingendiensten voor hij in 2004 in Moskou werd gearresteerd. Daar werd hij twee jaar later veroordeeld tot 13 jaar gevangenisstraf. Maar in 2010 verleende Engeland hem asiel in ruil voor de uitlevering van Russische spionnen.

Beide Skripals werden na de gifaanval onder zware verdoving gehouden, om alle aangesloten apparatuur te kunnen tolereren en om schade aan hun hersenen te voorkomen. Zowel vader als dochter werden beademd via een gat in de luchtpijp. Na weken van behandeling en met hulp van experts van een nabijgelegen onderzoekscentrum zijn de Skripals enkele maanden later uit het ziekenhuis ontslagen, om thuis verder te werken aan hun herstel.