Russische oligarch en gezin dood teruggevonden in Spaanse villa

In de Spaanse badplaats Lloret de Mar zijn de lichamen gevonden van de rijke Russische zakenman Sergey Protosenya (55), zijn vrouw Natalya (53) en hun 18-jarige dochter. Ze lagen in het landhuis van het gezin.

Het was de tienerzoon van Sergey Protosenya die dinsdag alarm sloeg. De jongen verbleef in de Franse stad Bordeaux en nam contact op met de Catalaanse politie omdat hij zijn ouders en zus maar niet kon bereiken.

Toen agenten van de Mossos d’Esquadra ter plaatse gingen, vonden ze eerst het lichaam van Protosenya in de tuin van zijn villa. Even later vonden ze binnen ook zijn vrouw en dochter.

Volgens lokale media vermoedt de politie dat de man eerst zijn vrouw en dochter in hun slaap gedood heeft met een bijl en daarna zelf uit het leven is gestapt. Andere scenario's worden vooralsnog niet uitgesloten. De politie deed een aantal ontdekkingen die moeilijk te verklaren zijn.

Zo werd geen afscheidsbrief gevonden en werden de echtgenote en de dochter van de man op een bloederige wijze omgebracht, terwijl er op Protosenya zelf geen spoor van bloed te vinden was.

Een analyse van de laatste telefoontjes en berichten van de slachtoffers en de verklaring van de tienerzoon zouden meer licht moeten werpen op de zaak. Er zal ook een analyse van vingerafdrukken en DNA gebeuren op de drie potentiële moordwapens die in de kamer van de echtgenote gevonden werden.

De politie zal ook de beelden van de beveiligingscamera’s op het terrein bekijken om te zien of niemand anders het landgoed is binnengegaan in de uren voorafgaand aan het drama.

Sergey Protosenya en zijn vrouw.

Sergey Protosenya behaalde een diploma van burgerlijk ingenieur en econoom aan de universiteit van Moskou. Hij was financieel directeur van de Russische oliemaatschappij Tarkosaleneftega en meer dan zeven jaar vicevoorzitter van de raad van bestuur van Novatek, de grootste onafhankelijke producent van aardgas in Rusland. In 2011 werd zijn vermogen geschat op 400 miljoen euro.

Het gezin hield er een luxueuze levensstijl op na en liet dat ook zien op sociale media. Ze reisden de wereld rond en waren liefhebbers van golf. Ze woonden voornamelijk in Frankrijk en gebruikten hun landhuis in Lloret de Mar als tweede verblijf. Daar troffen rechercheurs deze week onder meer zes luxewagens aan, waaronder een BMW, een Mercedes, een Mustang en een Audi.

Het landhuis ligt een eindje van de zee, is omgeven door groen en moeilijk te zien vanaf de straat. Zelf ligt het op een heuvel en heeft het een prachtig uitzicht over de omgeving.

Opmerkelijk: een dag eerder werd een soortgelijk drama ontdekt in een luxueus appartement in de Russische hoofdstad Moskou. Daar werden de lichamen gevonden van Vladislav Avayev (51), zijn echtgenote Yelena (47) en hun dochter Maria (13). Zij waren alle drie doodgeschoten.

Vladislav Avayev.

Hier was het de oudste dochter Annastasia (26) die de lichamen vond, volgens de politie. Ze was naar de flat gegaan omdat ook zij haar familie niet kon bereiken. Vermoedelijk is hier sprake van een gezinsdrama, waarbij Avayev zijn vrouw en dochter doodde en daarna zichzelf.

Vladislav Avayev was een voormalig functionaris van het Kremlin en vicepresident van Gazprombank, de zakenbank van Gazprom, het grootste gasbedrijf ter wereld. Daar nam hij plots ontslag.

Er werden in totaal dertien wapens gevonden in zijn flat op de veertiende verdieping.