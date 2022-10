Russische oorlogsverslaggever openhartig op staats-tv: ‘Zware verliezen waarschijnlijk’

Vanuit het door Oekraïense strijdkrachten belegerde Cherson, in het zuiden van Oekraïne, deed Kots openhartig verslag van de situatie. Die was ‘zeer moeilijk’, aldus de televisiebekendheid, die ook werkzaam is bij de Russische tabloidkrant Komsomolskaya Pravda en heel actief is op zijn eigen kanaal op Telegram. Eerder maakte de Russische opperbevelhebber Sergej Soerovikin ook zijn zorgen kenbaar.

Kots vertelde over de grootschalige ‘evacuatie’ - gedwongen deportatie volgens de Oekraïners - van burgers in de regio Cherson. Tienduizenden mensen zouden al zijn verplaatst. Volgens Kots was het nodig ‘om mensenlevens te redden’.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Herbouwen

Volledig scherm Alexander Kots, oorlogscorrespondent van Komsomolskaya Pravda. © AP ,,Huizen en appartementen kun je herbouwen. De bewoners van Marioepol kunnen je dat uitleggen. We herinneren ons de zware strijd om die stad. Nu bloeien buurten weer op”, vertelde hij de kijkers. En hij vervolgde: ,,Hier in de regio Cherson is het moeilijk. Maandenlang zijn de Oekraïners systematisch bezig geweest de aanvoerroutes van onze troepen af te snijden. Op dit moment is de logistiek voor onze troepen op de linkeroever erg moeilijk. Ze worden natuurlijk wel bevoorraad met pontonbruggen en veerboten. Maar helaas zijn er geen vaste verbindingen meer. Dat maakt het erg moeilijk voor de Russische troepen, helemaal aangezien ze worden geconfronteerd met substantiële tegenstand. Op sommige plekken aan het front is de verhouding nu vier tegen één. Die eenheden van de vijand zijn in het buitenland getraind, onder meer in Engeland. Ze vechten volgens de NAVO-standaard, met moderne hightech precisiewapens zoals Himars en M77 howitzers met excaliburmunitie, die niet alleen gps gebruiken maar ook lasergeleid zijn. En er is afweer. Dat bezorgt onze artillerie grote problemen.”

Desondanks houden de Russische troepen stand tegen ‘deze armada’, aldus Kots. ,,Niemand hier zegt dat we van plan zijn Cherson over te geven. We zullen het waarschijnlijk verdedigen. En er zal zwaar gevochten worden om de stad, waarbij de Oekraïners niet zullen aarzelen wapens in te zetten tegen woonwijken. We hebben dat al gezien in het verleden. Niet alleen in Marioepol, maar ook in andere steden waar zware schade is aangericht door de artillerie van de vijand. Hetzelfde zal gebeuren in Cherson. Helemaal aangezien de commandant Soerovikin heeft gezegd dat de vijand mogelijk verboden wapens gaat gebruiken. Ik denk dat dat het gebruik van chemische wapens betekent, of dat ze het gebied laten overstromen (door een nabijgelegen dam op te blazen, red.). De burgerbevolking wordt daarom buiten de stad herplaatst om het aantal slachtoffers onder burgers te beperken tot een minimum.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Pessimistisch

Kots is ongekend pessimistisch in een uitzending waarin tot voor kort alles nog werd uitgelegd als een grote triomf voor Vladimir Poetin. ,,Nu is het belangrijk dat we volhouden. Ik wil geen illusies wekken, maar we moeten ons vastbijten in de maand november en ik vrees ook in de maand december. Er zal de komende twee maanden geen goed nieuws komen, dat is zeker. Zware verliezen zullen de komende twee maanden waarschijnlijk zijn, maar een slag verliezen betekent niet dat je de oorlog verliest.”

Volledig scherm Een still uit een video waarop te zien is hoe burgers uit Cherson de stad per veerboot verlaten. © ANP / EPA

Hamvraag

Presentatrice Olga Skabeeva, bijgenaamd ‘De IJzeren Dame van Poetin TV’ (vanwege haar kritiek op de Russische oppositie) stelt in de uitzending een paar pijnlijke vragen aan haar panelexperts. ,,Het punt is dat we echt in oorlog zijn met de Navo. Voor ons is dat geen geheim: Oekraïne of Navo. Maar waren we genoeg voorbereid toen we onze militaire acties begonnen? Dat is de hamvraag. We snappen dat de Oekraïners massief worden geholpen en we zien dat de Navo vastbesloten is, maar waarom is dat voor ons een verrassing? Waarom dachten we dat Zelenski er vandoor zou gaan en dat de Navo ze niet zou helpen?”

Volgens het gezaghebbende Amerikaanse Institute for the Study of War (ISW) blijkt uit alle Russische verklaringen van de laatste dagen dat de Russen hun publieke opinie wel degelijk voorbereiden op geplande terugtrekkingen en op aanzienlijke territoriale verliezen in de regio Cherson. ISW verwacht nog een ‘false flag’-actie, waarbij de Russen bijvoorbeeld een belangrijke stuwdam kunnen opblazen en de overstroming in de schoenen van de Oekraïners proberen te schuiven.

Bekijk hier onze video’s over de oorlog in Oekraïne: