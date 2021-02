Russische oppositieleider Navalny voor 2,8 jaar achter de tralies

De rechter in Moskou gaf gehoor aan het verlangen van gevangenisdienst FSIN, die eind december had geëist dat een voorwaardelijke gevangenisstraf voor Navalny in een reële termijn zou worden omgezet. Navalny had zich eind december niet gemeld bij de FSIN in Moskou, omdat hij toen nog in Duitsland herstelde van de vergiftiging van augustus vorig jaar.



De voorwaardelijke straf was al eind 2014 opgelegd, wegens vermeende fraude door Navalny en zijn broer Oleg tegen de Russische tak van het Franse cosmeticabedrijf Yves Rocher. Maar de Kremlin-criticus herhaalde gisteren in een lang en emotioneel antwoord op de beschuldiging dat de zaak destijds volkomen was verzonnen.



Het Europese hof voor de rechten van de mens in Straatsburg, waarvan Moskou het gezag officieel erkent, heeft ook aangegeven dat Navalny’s rechten geschonden zijn tijdens het proces en dat Rusland hem zelfs een schadevergoeding van omgerekend 50.000 euro moest betalen. Opvallend was dat ook Yves Rocher (Frankrijk) gisteren met een verklaring kwam. Het bedrijf stelde zich niet in politiek te willen mengen, maar gaf aan dat de deal met de broers Navalny Yves Rocher nooit heeft geschaad.