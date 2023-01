Russische politici eisen onderzoek naar ‘falende commandanten’ van ontplofte kazerne

Een aantal Russische parlementariërs eist strafvervolging van ‘falende commandanten’ na de dodelijke aanval op een Russische kazerne in de regio Donetsk. De woede over het verlies van mogelijk honderden Russische soldaten bij een Oekraïense aanval in Donetsk loopt steeds hoger op.

Parlementariër Sergei Mironov, voormalig voorzitter van de senaat, het Russische hogerhuis, eist strafrechtelijke aansprakelijkheid voor de commandanten die ‘de concentratie van militairen hadden toegestaan in een onbeveiligd gebouw’. Op online beelden is te zien dat van de kazerne in Makijivka alleen rokend puin over is. Grigory Karasin, een lid van de Russische Senaat en voormalig vice-minister van Buitenlandse Zaken, eist niet alleen ‘wraak’ tegen ‘Oekraïne en zijn NAVO-aanhangers’, maar staat ook op ‘een diepgaande interne analyse van hoe dit zo fout kon gaan’. ,,Welke conclusies zullen worden getrokken? Wie zal worden gestraft?”, aldus de communistische afgevaardigde Michhail Matvejev, afkomstig uit de oostelijke regio Samara waar een aantal omgekomen soldaten vandaan zou komen.

Dodental hoger dan beweerd

Het Russische ministerie van Defensie heeft bij wijze van uitzondering toegeven dat tenminste 63 soldaten werden gedood op oudejaarsavond bij de aanval. Vol getroffen werd een tijdelijke kazerne in een beroepsschool in in Makijivka, een stad bij de door Rusland bezette regionale hoofdstad van Donetsk in Oost-Oekraïne. Volgens doorgaans goed geïnformeerde Russische militaire bloggers is het dodental veel hoger dan Moskou wil toegeven en zouden honderden soldaten in één klap zijn gesneuveld.

Munitiedepot

De woede in de sociale media betreft de nog niet bij naam genoemde commandanten die hadden besloten honderden soldaten te huisvesten naast een munitiedepot. Het Telegram-account Rybar, dat meer dan een miljoen abonnees heeft, hekelde in dat verband ‘de criminele naïviteit’ van de commandanten die voor de huisvesting verantwoordelijk waren.

De wapenopslag werd geraakt door vier raketten, afgevuurd vanaf Amerikaanse HIMARS en zou meteen zijn ontploft. De soldaten in het gebouw waren kansloos. ‘Wat er in Makijivka is gebeurd, is verschrikkelijk’, schrijft Archangel Spetznaz Z, een Russische militaire blogger met meer dan 700.000 volgers op berichtendienst Telegram. ‘Wie kwam er op het idee om zoveel personeel in één gebouw onder te brengen, als zelfs een dwaas nog begrijpt dat de vijand met artillerie gaat toeslaan’. Het ergste was, volgens Archangel ‘dat het de commandanten niets kan schelen.’

De herdenkingsdienst vanochtend in Samara.

Samara

Sommige doden kwamen uit de zuidwestelijke Russische regio van Samara (een kleine duizend kilometer oostelijk van Moskou), vertelde de lokale gouverneur van de regio na aanhoudende vragen van de Russische media. Bezorgde familieleden kunnen contact opnemen met wervingscentra voor informatie.

In Samara kwamen vanochtend honderden nabestaanden bijeen. Ze legden rozen of kransen voor een eeuwige vlam op een van de belangrijkste pleinen van de stad, aldus een correspondent van het Franse persbureau AFP. Een orthodoxe priester sprak een gebed uit, waarna soldaten salueerden door geweren in de lucht te schieten. Volgens lokale media vonden er soortgelijke bijeenkomsten plaats in andere steden in de regio, waaronder Togliatti en Syzran.

Ongerustheid en angst

,,Ik heb al drie dagen niet geslapen”, zei Ekaterina Kolotovkina, echtgenote van een Russische generaal en voorzitter van een lokale vrouwenraad die die leger steunt, tijdens de ceremonie. ,,We hebben constant contact met de vrouwen van onze jongens. Het is heel moeilijk, het is beangstigend. Maar we kunnen niet gebroken worden. Verdriet verenigt”, voegde ze eraan toe.

Ongerustheid onder Russische bloggers groeit ondertussen ook over een - niet geverifieerde - mededeling van de generale staf van Oekraïne die meldt dat tegelijk met de beschieting van de kazerne in Makijivka, aanvallen zijn uitgevoerd op Russische stellingen in de zuidelijke regio Cherson. Daarbij zouden nog eens 500 Russische soldaten zijn gedood of verwond.

