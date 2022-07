Russische raket op flat in Odessa: zeker 18 doden, onder wie twee kinderen, 30 gewonden

met Video Turkije staakt verzet tegen Na­vo-lidmaat­schap Zweden en Finland

Turkije staakt het verzet tegen de toetreding van Zweden en Finland tot de Navo. Op de Navo-top in Madrid zijn de drie landen het eens geworden over de bezwaren die Turkije aanvankelijk had. Daardoor is de weg voor de twee Noord-Europese landen vrij om lid te worden.

29 juni