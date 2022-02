Russische showbizz en jetset spreken zich nadrukkelijk uit tegen oorlog

Russische popsterren en beroemdheden uit film en theater spreken zich in toenemende mate uit tegen de oorlog in Oekraïne. Dat is ongebruikelijk in Rusland, zeker nu wanneer uitspraken tegen de oorlog door sommigen wordt opgevat als hoogverraad.

Manizja Dalerovna Sangin, singer-songwriter en ook in Nederland bekend als deelnemer aan het laatste Eurovisie Songfestival, had het gisteren op Instagram over ‘de ochtend waarop je spijt hebt van het wakker worden’. Ze vervolgde: ‘Ik ga op de hoek van het bed zitten en huil. Ik huil omdat het niet mijn keuze is. De huidige agressie is tegen mijn wil, tegen de wil van mijn familie, ik geloof dat het tegen de wil van onze volkeren is. Er zijn ook Oekraïners in mijn familie. Mijn schoondochter komt uit Oekraïne. Mijn toekomstige man is half Oekraïens. Mijn goede vrienden zijn Oekraïners. Rusland en Oekraïne zijn niet zomaar twee landen. Wij zijn familieleden. Elke oorlog tussen ons is broedermoord. Maar we moeten nu allemaal heel voorzichtig zijn. Geef niet toe aan paniek en informatiemanipulatie. Nu kan elke verkeerde beweging of woord fataal zijn. #Geen oorlog’.

Volledig scherm Zangeres Manizha laat op Instagram een vredesduif los. © manizha

Svetlana Loboda, In Rusland bekend als LOBODA schrijft: ‘Mijn hart breekt. Sinds 5 uur ‘s ochtends heb ik contact met mijn familie en vrienden. Wel, hoe is dit mogelijk! Heer stop het allemaal. Ik huil gewoon’. Lobada is Oekraïns maar zeer populair in Rusland, ze is ook de vrouw van Rammstein-frontman Till Lindemann. Jekaterina Varnava, een gevierde actrice met 7,6 miljoen volgers op Instagram, gelooft het verhaal van Vladimir Poetin niet en vraagt zich hardop af tegen wie Rusland beschermd moet worden.



‘Waarom gebeurt dit? Waarvoor? Als het zo doorgaat, zijn er geen winnaars. Ik schrik enorm van de media en die mensen die zeggen blij te zijn met het begin van dit alles, trots commentaar geven op en steun geven aan de lopende gebeurtenissen, noemen het ‘bescherming’ en ‘bevrijding’... Bescherming tegen wie? Van mijn vrienden die daar wonen? We zijn duidelijk als gegijzelden van iemands ambities genomen, en daar verheugt u zich over? Ik ben bang voor het gemak waarmee de autoriteiten bereid zijn de betrekkingen met de hele wereld te verbreken en niet aan ons te denken.’

De Russische tennisser Andrej Roebljov liet na de door hem gewonnen halve finale op het toernooi van Dubai ook blijken het niet eens te zijn met de oorlog in Oekraïne. De nummer 7 van de wereld versloeg de Pool Hubert Hurkacz met 3-6 7-5 7-6 (5) en schreef daarna op de lens van een televisiecamera in het Engels: “Geen oorlog alsjeblieft”.

Opgesloten

Ksenia Sobtsjak, oud TV-presentatrice van TV RAIN en kandidaat in 2018 voor de presidentsverkiezingen, is ziedend. ‘Vandaag maakten ze me om zes uur ‘s ochtends wakker met de woorden ‘Ksjoesja, de oorlog is begonnen’. Niet op ons land, ja. Met onze mensen, ja. Al mijn voorspellingen zijn naar de kloten. We zitten nu allemaal opgesloten in deze situatie. Geen uitgang. Wij, de Russen, zullen nog vele jaren te maken krijgen met de gevolgen van vandaag. Nu geloof ik alleen in de ergste scenario’s.’

Alleen vrede!

Lolita Miljavskaja, een zangeres, actrice en fimregisseur van Oekraïense afkomst die ruim drie miljoen volgers heeft en bekend werd onder de artiestennaam Lolita schrijft: ‘Alleen Vrede! Niks anders! Niets in het universum is kostbaarder dan de vrede van de familieleden! Vrede! Vrede! Wereldwijd!’ Jekaterina Solotsinskaya, ex-vrouw van persvoorlichter van het Kremlin Dmitry Peskov, is ook duidelijk: ‘Geen enkele centimeter van het aangrenzende land is het leven van één persoon waard. Wat als deze ene persoon jouw kind is? Ben je bereid het op te offeren omwille van je ambities? Ik ben het zeker niet.’

Sofia Abramovitsj, dochter van de beroemde oligach Roman Abramovitsj en eigenaar van de Londense voetbalclub Chelsea, postte veelzeggend een affiche waarin niet Rusland maar Poetin oorlog wil. 'De grootste en meest succesvolle leugen van het kremlin is dat de meeste Russen achter Poetin staan'. Jelizaveta Peskova, de dochter van persvoorlichter van het Kremlin Dmitri Peskov, plaatste een foto met de tekst: No War’.



Karina Bogoeslavskaja, dochter van Irek boguslavskaya prominent partijgenoot van Vladimir Poetin, schrijft ‘Kijken naar wat er gebeurt, is moeilijk... Het is heel moeilijk om je in te leven en onwetend te zijn deelnemer aan deze wereldwijde tragedie. Ik ben blij dat gevoelens nog steeds in velen leven en dat we verlies, pijn, angst... hoop en geloof in een mooie toekomst nog kunnen delen met onze buurman, maar wat kunnen we doen naast protesten en social media activiteiten... ? Wat kan ik, als persoon van deze WERELD, nu doen?’

Ook de Amerikaanse ster Bette Midler reageerde vannacht met een alleszeggend kaartje in haar tweet.

