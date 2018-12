'Russische spionne sluit deal met Amerikaanse aanklagers'

Video Theresa May stelt stemming over brexit uit: morgen werkont­bijt met Rutte

10 december De Britse premier Theresa May stelt de voor morgen geplande stemming over het brexitakkoord in het Lagerhuis op het laatste moment uit. Het is niet duidelijk wanneer de stemming wel plaatsvindt. May schuift morgenochtend bij premier Rutte aan voor een werkontbijt in Den Haag.