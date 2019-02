Russische wodkafabrikant geschokt over levering aan Kim Jong-un

De Russische fabrikant van de 90.000 flessen wodka die in Rotterdam zijn onderschept, is geschokt over het nieuws dat de partij drank bestemd zou zijn voor de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.

De wodkafabrikant zegt geen idee te hebben dat de drank onderweg was naar Kim Jong-un en zijn legerleiding in Pyongyang, zoals de Nederlandse douane vermoedt. ,,Mijn bedrijf levert wodka over de hele wereld, ook in Zuid-Korea’’, zegt Timofei Urban van fabrikant Niva tegen de Russische krant The Moscow Times. ,,Maar nooit aan Noord-Korea’’, benadrukt hij.

De wodka van het merk Stolbovaya behoort tot de goedkopere merken in Rusland: het ligt in de schappen voor zo’n 3,50 euro per halve liter. De drank wordt geproduceerd in Sint-Petersburg. Vanuit die stad is de wodka voor Kim Jong-un een paar weken geleden verscheept naar Hamburg, waarna het werd overgeladen op het Chinese vrachtschip Nebula. Dat schip legde donderdagavond aan in Rotterdam, waarna de Nederlandse douane de container met 90.000 flessen in beslag nam.

,,De Chinezen hebben deze container een paar weken geleden opgehaald in de haven van Sint-Petersburg’’, bevestigt Urban. De bestelling werd rechtstreeks gedaan bij de wodkafabrikant, door ‘een Chinees bedrijf’.

Fabrikant in opspraak

Wodkaproducent Niva is niet onomstreden in Rusland. De twee eigenaren zijn vorig jaar door de Russische justitie verdacht van ‘illegale bankactiviteiten’. Een van de eigenaren staat onder huisarrest, de ander vluchtte naar Estland. Toch gaan de activiteiten van het bedrijf door.

,,Het komt in Rusland voor dat dit soort bedrijven wordt overgenomen door de overheid of door een veiligheidsdienst’’, zegt verslaggever Pjotr Sauer van de The Moscow Times. ,,Zo kan het bedrijf worden gebruikt voor schimmige deals met Noord-Korea. Of dat in deze zaak ook is gebeurd, is onbekend.’’