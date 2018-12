Rust teruggekeerd na Mars tegen Marrakesh in Brussel, 90 aanhoudingen

UPDATE&VIDEODe Mars tegen Marrakesh, een demonstratie in Brussel tegen het VN-migratiepact, is zondagmiddag ontaard in rellen met de politie. Na toespraken escaleerde de situatie. Betogers gooiden met stenen en dranghekken. Een ruit van een gebouw van de Europese Commissie ging aan diggelen. De politie hield 90 relschoppers aan. De onlusten lijken nu over, extreemrechtse betogers zijn uiteengedreven en zijn uit het straatbeeld verdwenen.

De Mars tegen Marrakesh in Brussel liep uit de hand.

De groep die volgens de politie 5500 deelnemers telde, was eerder op de dag zonder incidenten op het plein aangekomen. In de menigte waren vanaf de middag heel wat Vlaamse vlaggen te zijn, er werden leuzen als “eigen volk eerst” gescandeerd. Ook Vlaams Belang-kopman Filip Dewinter liep mee . Bij de tegenbetoging telde de politie 1000 mensen. Opvallende delegatie daarin was een groepering van ‘gele hesjes’.

Opstootjes, hooligans en traangas

In de loop van de namiddag werd de sfeer steeds grimmiger. Een cameraploeg en VTM Nieuws-journaliste Hannelore Simoens werden belaagd en kregen verwijten naar de oren geslingerd. Er werden ook rookbommetjes naar hen gegooid. Eerder waren de gemoederen ook verhit geraakt toen enkele betogers zich tegen medewerkers van de VRT richtten. ,,Linkse ratten” werd hen meermaals toegeroepen.

De tekst loopt door onder de tweets.

De Brusselse minister-president Rudi Vervoort en Brussels burgemeester Philippe Close hadden aanvankelijk de Mars tegen Marrakesh verboden. Ze wilden de ‘bruine mars’ en de extreemrechtse uitlatingen tegen het VN-migratiepact weren uit de stad uit vrees voor de veiligheid. De Mars tegen Marrakesh mocht toch doorgaan nadat de Raad van State dat verbod had opgeheven.

De straat op

De rechtse groeperingen achter de Mars hadden al verklaard dat ze (wel of geen verbod) hoe dan ook de straat zouden opgaan om te protesteren tegen het VN-migratiepact dat premier Charles Michel had goedgekeurd in Marrakesh. Dat deed hij nadat coalitiepartner de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) uit zijn regering was gestapt wegens onenigheid over het akkoord.

Een meerderheid van de VN-lidstaten stemde maandag in met het migratiepact. In het pact wordt verwezen naar bestaande mensenrechten en klimaatverdragen waar vluchtelingen nu al een beroep op kunnen doen. Meerdere landen, waaronder de Verenigde Staten, Polen en Italië gingen niet akkoord met het pact. Ook in Duitsland was hevige discussie over het pact, maar dat ging uiteindelijk akkoord.