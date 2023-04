Rustig Pasen in verder bloedige week in Israël

Het gebeurt maar eens in de zoveel tijd dat de islamitische Ramadan, het joodse Pesach en het christelijke Pasen samenvallen. Zeker in de oude stad van Jeruzalem, met heilige plaatsen voor moslims, joden en christenen, is dat een recept voor spanningen. Daar komen deze dagen tienduizenden religieuzen bijeen, en dat op een oppervlakte van enkele vierkante kilometers.

Vorige week woensdag liep het uit de hand toen Israëlische politie met geweld biddende Palestijnse moslims uit de al-Alqsa-moskee verwijderde. Die hadden zich opgesloten in een gebedsruimte, omdat ze geen plaats wilden maken voor orthodoxe joden die de volgende dag over het terrein van de Tempelberg naar de Klaagmuur wilden lopen (om daar te gaan bidden). Er vielen veertien gewonden en er werden honderden mensen opgepakt.

Woedende reacties

De beelden die hiervan gemaakt werden, zorgden voor woedende reacties in Israël en daarbuiten. In Tel Aviv reed een Arabische Israëliër vrijdagavond met zijn auto in op voetgangers op de boulevard. Een Italiaanse toerist kwam hierbij om het leven, net als later de dader. Ook op vrijdag namen Palestijnen op de bezette Westelijke Jordaanoever een auto met een joods kolonistengezin onder vuur. De twee Brits-Israëlische zusjes Maia (20) en Rina (15) Dee waren onmiddellijk dood, hun moeder Lucy (45) stierf zondagavond. De daders zijn nog niet gevonden. Zaterdag schoot de Israëlische politie in het stadje Azzun, ook op de Westelijke Jordaanoever, met scherp op een groep betogers. Daarbij werd de 20-jarige Ayed Salim dodelijk geraakt. Dit alles maken de eerste maanden van dit jaar tot de bloedigste sinds het begin van deze eeuw. Er vielen tot nu zeker 93 Palestijnse doden (burgers en militanten) en twintig Israëli’s.

Quote Het vuurge­vecht met Libanon was het heftigste sinds de korte oorlog tussen beide landen in 2006

Raketaanvallen

Als reactie op ontruiming van de al-Aqsa-moskee werden ook raketaanvallen uitgevoerd vanuit de Gazastrook en de buurlanden Syrië en Libanon. Daar zitten islamitische groeperingen als Hamas (in Gaza), Hezbollah (Libanon) en islamitische Jihad (Syrië) die elke gelegenheid aangrijpen om Israël onder vuur te nemen. Deze aanvallen werden prompt beantwoord door het Israëlische leger. Dat vernietigde een militaire installatie van het Syrische leger (dat gesteund wordt door Iran) en schoot raketten richting de Gazastrook en Libanon. Het vuurgevecht met Libanon was het heftigste sinds de korte oorlog tussen beide landen in 2006.

Quote Duizenden Israëli’s gaan de straat op in de grootste demonstra­ties in de geschiede­nis van het land

Demonstraties

Het geweld maakt de situatie van premier Benjamin Netanyahu nog nijpender dan ze al was. Het is wellicht ook zelfs een van de redenen waarom het nu zo uit de hand loopt: zijn vijanden voelen dat hij zwak staat en proberen hem nog verder onder druk te zetten.

Al weken gaan vele duizenden Israëli’s de straat op in wat de grootste demonstraties in de geschiedenis van het land zijn. Ze protesteren tegen het voornemen van de zeer conservatieve regering om de macht van het Hooggerechtshof te beperken. Er ligt een wetswijziging voor die het mogelijk maakt besluiten van dat hof met een parlementsmeerderheid terug te draaien. Dat zou feitelijk betekenen dat politici bepalen wat wel en niet mag, en niet de wet. Veel mensen zien dit als een aanval op de democratie, maar ook als een manier van Netanyahu om onder een dreigende veroordeling wegens corruptie uit te komen. Onder druk van de massale demonstraties heeft de premier inmiddels besloten de stemming over het wetsvoorstel uit te stellen tot na het huidige Pesach-reces.