Rutte: Geen ‘ja’ tegen brexitplan Johnson

video Britse man stopt treinruzie met keiharde kopstoot: ‘Hij is een held’

17:46 Een vooralsnog onbekende forens heeft gisteren in een trein in Engeland een keiharde kopstoot uitgedeeld aan een agressieve man die al geruime tijd passagiers lastigviel. De kopstoot werd gefilmd door een reiziger die de beelden vervolgens op sociale media zette. Sindsdien is zo ongeveer heel Groot-Brittannië op zoek naar de keurig in het pak gestoken ‘held’ die middels één ferme tik met zijn voorhoofd voorkwam dat de situatie in de wagon totaal escaleerde.