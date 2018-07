Ruzie in vliegtuig leidt tot 5 uur vertraging en landing op verkeerd vliegveld

Bruidegom en bruilofts­gas­ten komen om bij au­to-ongeluk Vietnam

8:55 Een bruiloft is in Vietnam vroegtijdig geëindigd in een drama. De bruidegom en twaalf andere mensen kwamen vandaag om het leven door een ernstig verkeersongeval, zeggen de autoriteiten. Vier anderen raakten tijdens het ongeluk gewond.