Sadist (42) bedriegt baasjes en laat hun katjes verscheuren door zijn vechthonden

Online katten kopen om ze vervolgens als levend aas te gebruiken voor bloeddorstige vechthonden. Een man uit het Schotse South Ayrshire moet tien maanden de cel in omdat hij zich schuldig heeft gemaakt aan deze ernstige vorm van dierenmishandeling. Dierenwelzijnsorganisaties in Schotland reageren geschokt.

De man, de 42-jarige Mark Cuthbert, kocht de dieren online via de populaire verkoopwebsite Gumtree, een Engelse variant op Marktplaats. De verkopers raakten in contact met Cuthbert en vertrouwden erop dat hun katjes naar een goed en veilig thuis gingen. Maar daar was geen sprake van: Cuthbert is een dierenbeul en voerde verschillende dieren, waaronder huiskatten, levend aan zijn vechthonden.

De Schot kon dit lange tijd ongestoord doen, tot de dierenbescherming erachter kwam dat hij zeer agressieve honden in zijn bezit had die hij liet deelnemen aan illegale hondengevechten. De inspecteurs doorzochten na een tip zijn woning en vonden schokkende video’s en foto’s waarop dode katten, vossen en dassen te zien waren. Op een van de beelden, gepubliceerd door de Britse tabloid Daily Mirror, is te zien hoe drie Staffordshire-terriërs een weerloze huiskat levend verscheuren.

Verontrustend

Een undercoveragent die bij de inval betrokken was, noemde het ‘een van de meest verontrustende en verdorven’ situaties die hij ooit heeft meegemaakt. ,,Het was overduidelijk dat de kat op de beelden vreselijk heeft geleden. Veel katten die hij heeft gekocht zijn een lange, pijnlijke dood gestorven als gevolg van marteling”, zei hij tegen de BBC.