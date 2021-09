Sadistische marteling jaagt gepeste Finse jongen (16) de dood in: minderjarigen de cel in voor moord

Drie minderjarigen hebben gisteren in de Finse hoofdstad Helsinki celstraffen tussen de acht en tien jaar gekregen voor hun aandeel in de gewelddadige dood van een zestienjarige. De drie - allen geboren in 2004 - martelden hun oud-klasgenoot urenlang op sadistische wijze en sloegen hem uiteindelijk dood in een park in de wijk Koskela. De moord begin december 2020 schokte heel Finland.

Hoe het slachtoffer heette, is niet bekend. Zijn omgeving omschrijft hem als aardig en intelligent, maar ook zeer eenzaam en stil. Hij kende twee daders sinds de kleuterschool, met de derde maakte hij op de middelbare school kennis.

De tiener kreeg sinds de lagere school te kampen met zware pesterijen. Het leidde ertoe dat de jongen depressief rondliep en amper vrienden had. Zijn ouders zochten vergeefs lang naar hulp.

Door de gedragsproblemen was hij op hun verzoek sinds enkele maanden ondergebracht in een jeugdinstelling. Een van de oorzaken hiervan was een beroving in augustus 2020. Een van de drie latere daders nam spullen mee en stal geld. De jongen deed hierover aangifte bij de politie. De intimidatie van de drie zou ook in de weken daarna verder hebben geduurd.

Verjaardagsfeestje

Op vrijdag 4 december 2020 krijgt de jongen te horen dat hij langs het verjaardagsfeestje van een van de drie leeftijdsgenoten mag. Is het omdat hij amper vrienden heeft, dat hij hier toch naar toe gaat? De drie willen hem een lesje leren, dat was vooraf al bepaald. Het feestje start eerst gemoedelijk totdat de drie tieners flessen wodka pakken en de jongen dwingen te drinken. Het is de start van een urenlange mishandeling met sadistische proporties.

Volledig scherm 3 september 2021: een lantaarn met een engeltje aan de plek in het park waar het ontzielde lichaam is gevonden. © AFP

Het jeugdige trio gaat wandelen en duwt de dronken jongen voor zich uit. Ze verplichten hem om een hele fles wodka leeg te drinken en trekken naar het park rond het ziekenhuis in stadsdeel Koskela. Ze gebruiken een metalen pijp om hem te slaan en gaan hem ook met hun vuisten te lijf. Ze spuwen en urineren op hem.

Hun woede is niet bekoeld, integendeel. Een arm van de jongen wordt gebroken. Ze kruipen op een zitbank en springen met hun hele gewicht op de liggende jongen. Ze grijpen hem ook bij de keel. Een voorbijgangster ziet in de duisternis dat er iets niet pluis is. Als ze omstreeks 20 uur vraagt wat er aan de hand is, krijgt ze onder bedreigende toon te horen dat ze verder moet lopen.

Voetzoeker in bilspleet

De drie zetten hun mishandeling verder. Ze stoppen een voetzoeker in de bilspleet van de jongen en laten deze ontploffen. Hun smartphones leggen vast hoe ze achteraf luid staan te lachen en de handen schudden. Op die beelden is te zien hoe de jongen niet meer in staat is om te bewegen. Spreken lukt ook niet meer, het enige wat hij nog kan is met zijn armen bewegen en zo pogen de vuistslagen af te weren.

Ze slepen de inmiddels zwaargewonde jongen naar een andere locatie in het park en laten hem alleen in de winterkou achter. Ze vertikken het de hulpdiensten te bellen en verlaten het park. De zestienjarige jongen probeert nog recht te staan en te stappen, maar valt neer. De politie denkt dat hij enkele uren later aan zijn verwondingen is bezweken.

De volgende dag komen twee van de drie folteraars naar het park en zien in het struikgewas het lijk liggen. In de uren daarna communiceren ze wat moet gebeuren. Het lichaam verbergen of proberen te vernietigen? Ze overwegen ongebluste kalk te kopen om zo het lichaam op te laten lossen. Ze hopen zo ook DNA-sporen en vingerafdrukken weg te werken. Het lichaam blijft uiteindelijk op de oorspronkelijke plek.

Ongerustheid

De ouders van het slachtoffer vinden het vreemd dat hun zoon niets van zich laat horen. Als de instelling meedeelt dat de jongen niet aanwezig is, wordt de ongerustheid alleen maar groter. Het dringende verzoek van de ouders om meteen de jongen te gaan zoeken, blijft zonder gevolg.

Het duurt nog tot maandagochtend 7 december vooraleer een bouwvakker de lugubere ontdekking doet. Deze meent eerst nog met een bewusteloze persoon te maken te hebben, maar merkt dat het lichaam koud en stijf is.

Een van de drie jeugdige daders vertelt zijn moeder wat er allemaal gebeurd is, waarna de politie wordt ingelicht. De drie vertellen dat het nooit hun bedoeling was om de jongen te doden. In de dagen daarna is de dodelijke mishandeling dagenlang voorpaginanieuws. Finnen reageren vol afschuw. Het debat over jongerengeweld laait op. Leerkrachten van de jongen krijgen het verwijt niet ingegrepen te hebben.

Volledig scherm De plek in het park Koskela op 9 december 2020, enkele dagen na de feiten. © AFP

Ook jeugdinstellingen krijgen een veeg uit de pan. Op de plek in het park waar de jongen is mishandeld branden mensen kaarsen. Op 5 maart 2021 steken mensen over heel het land kaarsjes aan ter nagedachtenis aan de jongen. De lichtjes branden aan het parlementsgebouw en de bekendste kathedraal van Helsinki.

De drie minderjarigen krijgen in februari een dozijn aanklachten waaronder moord, mishandeling en beroving tegen zich te horen. Twee pleiten schuldig aan mishandeling en doodslag. Eén houdt het op mishandeling.

Doorboorde long

Het lichaam vertoonde sporen van meer dan honderd verwondingen, werd tijdens de rechtszaak duidelijk. Volgens de aanklager overleed de jongen door hersenbeschadiging en een doorboorde long, het gevolg van gebroken ribben. De politiechef sprak in de getuigenbank van ‘bijzonder brute en wrede feiten’.

De oudste dader moet tien jaar en een maand de cel in. De tweede dader moet negen jaar en twee maanden brommen. De jongste is veroordeeld tot een celstraf van acht jaar en twee maanden. Ze kunnen alle drie nog in beroep gaan. Bij zwaarwegende feiten kunnen minderjarigen in Finland tot vijftien jaar gevangenisstraf opgelegd krijgen.

