Saharahitte in Zuid-Europa: ‘Neem paraplu mee en zet airco niet te laag’

De warme luchtstromen die vanuit de Sahara Europa binnenkomen, blijven volgens Janssen warm boven zee en warmen verder op zodra ze land bereiken. Om boven de 45 graden uit te komen moet de lucht die uit Afrika komt om te beginnen al een heel hoge temperatuur hebben. En: ,,De lucht kan achter bergruggen op Sicilië bijvoorbeeld goed opwarmen, dat helpt mee.”

Met name in de zuidelijke gebieden van Spanje, Portugal en Italië wordt het uitzonderlijk heet. In Zuid-Spanje kunnen de temperaturen oplopen tot 47 graden. Ook Griekenland en Turkije staan heftige dagen te wachten, met temperaturen tussen de 35 en 40 graden. De Griekse regering heeft werkgevers opgeroepen mensen zo mogelijk vanuit huis te laten werken.

Europees hitterecord

Italianen moeten in tien steden uitkijken voor de aankomende hittegolf. In onder meer Rome, Florence en Bologna is sprake van een noodsituatie. Er bestaat zelfs een kans dat het Europees hitterecord van 48,8 graden gaat sneuvelen. Dat record leek vorig jaar al verbroken op Sicilië, maar omdat het weerstation daar niet goed werkte, werd het record vooralsnog uit de boeken geschrapt.

Extreme hitte kan volgens Janssen gevaarlijke gevolgen hebben. Zo verdampt er veel water. Als het weinig heeft geregend en er al een neerslagtekort is, neemt de kans op bos- en natuurbranden sterk toe. ,,In delen van Catalonië en elders in Spanje hebben hevige buien voor enige verlichting gezorgd, maar op lange termijn is in Spanje sprake van regionale droogte.” Of dat leidt tot problemen voor landbouwgewassen en oogsten is nog niet te voorspellen.

Hittegolven leiden regelmatig tot sterfgevallen en mensen die onwel worden. In Italië overleed donderdag een 44-jarige man nadat hij tijdens zijn werkzaamheden was ingestort. Hij was lang niet de enige die niet bestand was tegen de hitte: meerdere inwoners en bezoekers van het land kregen de afgelopen dagen een inzinking.

Hitteplan, hittegolf, code oranje? Hoe zit het nou precies? Bekijk hieronder onze video:

Paraplu

Wie de komende dagen naar Zuid-Europa reist, wordt door de ANWB geadviseerd goed voorbereid op weg te gaan. Zo raadt de ANWB aan de airco in de auto niet kouder dan 6 graden onder de buitentemperatuur te zetten en een paraplu mee te nemen, voor het geval je in de brandende zon met pech langs de weg komt te staan. Ook is het verstandig de auto vooraf te checken op eventuele mankementen en voldoende drinkwater mee te nemen. Reis je met kinderen, plaats dan zonneschermen voor de ruiten.

Naar verwachting wordt het het komend weekend erg druk op de wegen richting Zuid-Europa. De ANWB roept vakantiegangers op niet massaal in de nacht te vertrekken, maar te wachten tot na het ontbijt. ,,Anders rijd je op het drukste moment van de dag op de populairste vakantieroutes”, zegt een woordvoerster. ,,Als je rond 09.00 uur vertrekt, ontloop je de langste files.”

