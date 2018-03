Salah Abdeslam verbreekt stilzwijgen en doet goed woordje voor verdachte

Het was, volgens Franse media, voor het eerst dat Abdeslam zelf het woord nam tegenover personen die zijn belast met zijn vervolging. De 28-jarige Fransman die in Brussel is opgegroeid zette de rol van verdachte Ali Oulkadi uiteen. Ali Oulkadi had hem gesmeekt duidelijk te maken dat hij destijds enkel Abdeslam met een auto naar de Brusselse deelgemeente Schaerbeek heeft gereden en verder niks met terroristische aanslagen te maken had. Abdeslam zei dat hij Ali Oulkadi nooit om hulp heeft gevraagd.

'Welletjes'

Bij een reeks terroristische zelfmoordaanslagen vielen vrijdag 13 november 2015 in Parijs en Saint-Denis 129 doden en 350 gewonden. Abdeslam werd in maart 2016 in Brussel aangehouden. Hij staat in België terecht wegens een schietpartij, enkele dagen voor zijn arrestatie.



Tijdens het proces wilde Abdeslam zelfs zijn naam niet zeggen. Abdeslam, die voor de zaak vanuit de gevangenis in Frankrijk naar Brussel werd overgebracht, gaf na één dag aan het 'welletjes' te vinden. Hij zei zich 'moe' te voelen en vertelde dat hij zijn lot in handen van Allah had gelegd.