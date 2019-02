Salman Rushdie werd tot in New York opgejaagd door de fatwa

video Politie vindt uitgehon­ger­de kinderen in hondenhok van huis in Texas

11:06 De Amerikaanse politie heeft gisteren een gruwelijke ontdekking gedaan in een woning in Texas. Na een melding over een slaande ruzie, ontdekten agenten er vier ondervoede kinderen. Twee van hen zaten opgesloten in een hondenhok. Op de koelkast en de voorraadkasten zaten sloten, zodat de kinderen er niet in konden.