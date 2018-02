Samsung-kopstuk weer op vrije voeten

Eerste zaak tegen verdachte aanslagen Parijs van start

10:44 De enige overlevende van de terreuraanslagen in november 2015 in Parijs lijkt vastbesloten zijn proces deze week in Brussel zwijgend te doorstaan. Zelfs op ja/nee-vragen is hij niet van plan te antwoorden. Salah Abdeslam (28), baard en haar tot op de schouders, weigerde vanmorgen ook te gaan staan toen de rechtbankpresidente zijn identiteit wilde vaststellen.