Saoedi-Arabië: gebombardeerde gevangenis Jemen was niet bekend als beschermde locatie

Video Dean (4) vermoede­lijk overleden in apparte­ment waar hij de feestdagen had doorge­bracht

De Belgische recherche houdt er steeds meer rekening mee dat de 4-jarige kleuter Dean al in België om het leven is gebracht. Agenten doen sporenonderzoek in het appartement in Sint-Gillis-Waas waar ontvoerder De K. samenwoonde met zijn vriendin, die ook is aangehouden. In datzelfde appartement vierde Dean nog geen maand geleden kerst.

20 januari