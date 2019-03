Saoedi-Arabië jaagt op dissidenten: 'Khashoggi was geen incident’

De New York Times onthult het bestaan van een ‘snel interventieteam’ van de Saoedische geheime diensten. Het zou achter dissidenten aangaan in binnen- en buitenland. Er is sprake van surveilleren, arresteren, ontvoeren, gevangen houden en zelfs martelen, aldus de krant die zich beroept op Amerikaanse zegslieden. Ze zouden vertrouwelijke informatie hebben gelezen over de manier waarop kroonprins Bin Salman andersdenkende landgenoten vervolgt. Ten minste enkele van die clandestiene missies zijn uitgevoerd door leden van hetzelfde ‘snelle interventieteam’ dat eind vorig jaar journalist Khashoggi om het leven bracht in het Saoedische consulaat in Istanboel en zijn lijk in stukken sneed en liet verdwijnen.

Berucht

Saoedi-Arabië is bij mensenrechtenorganisaties berucht als het gaat om de aanpak van dissidenten. Kritische Saoedi’s, inclusief bloggers, kunnen erover meepraten. Volgens een voormalige CIA-analist, Bruce Riedel, is de klopjacht op dissidenten die nu gaande is ‘ongekend’ voor Saoedische begrippen. Er is sprake van minstens twaalf operaties, aldus de New York Times. Daarbij zou een aantal in het buitenland verblijvende dissidenten zijn ontvoerd en nu gevangen worden gehouden in cellen in de paleizen van de kroonprins en van zijn vader, koning Salman. Zo druk is het interventieteam de laatste jaren dat een van de leden om een bonus zou hebben gevraagd vanwege het overwerk.

Een Saoedische vrouw die door het interventieteam werd gearresteerd na een blog over emancipatie zou een poging tot zelfmoord hebben gedaan. De vrouw zou aan psychologische marteling zijn blootgesteld net als anderen, melden Amerikaanse bronnen. Dat alles was al aan de gang voordat de kritische journalist werd vermoord.