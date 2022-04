Saoedi-Arabië laat dit jaar 1 miljoen pelgrims toe bij bedevaart naar Mekka

Nederland­se skiër (26) vliegt uit de piste, botst tegen bord en overlijdt

In een skigebied bij de Oostenrijkse plaats Fiss in Tirol is dinsdag een 26-jarige Nederlander om het leven gekomen door een noodlottig skiongeval. Volgens de Oostenrijkse politie belandde de man door nog onbekende redenen buiten de piste en botste hij daarna op een informatiebord.

