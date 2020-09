Saoedi-Arabië zet deur naar vrede met Israël op een kier: hoe is het mogelijk?

Duitsland opent onderzoek tegen vermeende ‘super­sprea­der’ van Amerikaans leger

15 september Het Openbaar Ministerie in München is een onderzoek gestart naar een burgermedewerkster van het Amerikaanse leger. De 26-jarige vrouw ging ondanks coronasymptomen en een verplichte thuisquarantaine toch stappen in Garmisch-Partenkirchen. Het Zuid-Duitse vakantieoord geldt met ruim 60 besmettingen inmiddels als coronahotspot.