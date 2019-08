Saoedische activiste mag alleen cel uit als ze in video ontkent dat ze gemarteld werd

Zweepslagen

‘Geen realistische eis’

Al-Hathloul had er aanvankelijk mee ingestemd om een document te ondertekenen waarin ze ontkent dat ze slachtoffer was van martelingen en intimidatie, zo tweette haar broer Walid. Maar nu vraagt het ministerie van veiligheid dat ze die ontkenning ook nog in een video doet. ,,Ze vragen haar om in een video de martelingen te ontkennen. Dat lijkt me geen realistische eis’’, schrijft Walid. De vrouw weigert de video te maken, zo deelt haar familie mee.



In Europa en de Verenigde Staten wordt verbolgen gereageerd op de zaak van Al-Hathloul. De afgelopen twee jaar werden in Saoedi-Arabië veel activisten opgepakt in een poging van de overheid om eventuele oppositie de kop in te drukken.